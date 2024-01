PS Plus: Essential, Extra und Premium mit bis zu 35 Prozent Rabatt, aber nicht für alle

Mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr ist PlayStation Plus eine durchaus kostspielige Investition. Eine günstigere Möglichkeit, den Abo-Service zu nutzen, liefern gelegentliche Rabattaktion. Doch nicht immer profitieren alle Kunden davon.

Via Mail (danke an Heiko) erreichte uns der Hinweis, dass Sony die PlayStation Plus-Mitgliedschaft derzeit mit einem Rabatt von bis zu 35 Prozent verkauft. Auch in den sozialen Netzwerken melden sich immer mehr PlayStation-Spieler zu Wort, die PS Plus Essential, Extra oder Premium für den reduzierten Betrag erhalten.

Angebot offenbar für wiederkehrende Abonnenten

Wie bei ähnlichen Preisnachlässen in den vergangenen Monaten und Jahren scheint sich Sony mit dem Angebot gezielt an ehemalige Mitglieder oder Kunden zu wenden, deren Mitgliedschaft ausläuft.

Ein User schreibt: “Ich hatte kein Essential mehr, da es im November abgelaufen war. Ich bekomme 35 Prozent Rabatt auf Jahresabonnements für alle drei Stufen.” Viele andere Spieler stimmen dem zu und geben ebenfalls bekannt, ein Angebot für eine vergünstigte PlayStation Plus-Mitgliedschaft erhalten zu haben.

Zahlreiche PlayStation-Spieler bekommen Rabattangebot, darunter auch Kunden in Deutschland.

Andere PS Plus-Mitglieder sehen lediglich die regulär gültigen Preise, trotz der Tatsache, dass ihr Abo nicht mehr aktiv ist: “Ich hatte auch kein Glück und mein Extra-Abonnement ist vor ein paar Tagen abgelaufen“, schrieb einer.

Es gab noch mehr enttäuschte Gesichter: „Ich freue mich, dass die Leute gezielte Rabatte erhalten, sodass sie wenigstens die Chance haben, zum alten regulären Preis zu verlängern“, ergänzte ein Reddit-User.

Er sei ziemlich traurig und hält einen „Januar-Rabatt für alle, so wie es seit Jahren der Fall“ sei, für das beste Szenario. Er selbst habe sein Abonnement „zum ersten Mal seit über zehn Jahren wegen der starken Preiserhöhung auslaufen“ lassen.

Während die offizielle Ankündigung eines Preisnachlasses von Sony aussteht, könnte ein Blick in die PS Plus-Kategorie des PlayStation Networks für ehemalige Mitglieder lohnenswert sein. Solltet auch ihr den Rabatt bekommen, teilt es in den Kommentaren mit.

Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet

PlayStation Plus schlägt ohne Rabattpreis mit bis zu 151,99 Euro zu Buche. Für diesen Betrag gibt es ein Jahr lang die Premium-Stufe. Extra kostet 125,99 Euro im Zwölfmonatszeitraum.

Als Gegenleistung erhalten Kunden einen Zugriff auf verschiedene Vorteile und Inhalte, darunter die Bibliotheken mit einer großen Auswahl an Spielen. Sie werden regelmäßig erweitert. Und auch seit heute sind Neuzugänge dabei:

Weiter geht es im Februar 2024: Das erste Spiel für Essential wurde heute offiziell angekündigt und landet direkt zum Launch im Abo, was ein wenig Game-Pass-Flair aufkommen lässt.

Die Mitgliedschaft hat in den drei Stufen noch mehr als die Bibliotheken zu bieten. Unsere Übersicht zu den PS Plus-Features und -Preisen liefert weitere Einzelheiten.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren