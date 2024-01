SAW: Singleplayer-Survival-Horror in Arbeit – Gerücht

Die Horror-Thriller-Splatter-Filmreihe „SAW“ gehört zwar nicht zu den bestbewerteten Vertretern des Genres. Doch trafen kleine Budgets meist auf hohe Einspielergebnisse, sodass der Serienmörder Jigsaw die Zuschauer seit annähernd 20 Jahren begleitet.

Auch ein neues Videospiel wird es geben, sofern wir den neusten Gerüchten glauben können. So möchte The Tipster in Erfahrung gebracht haben, dass hinter verschlossenen Türen an einem Multiplattform-Titel gearbeitet wird, der auf der gleichermaßen populären und kritisierten Marke aufbaut.

Veröffentlichung für 2025 geplant

Dem Vernehmen nach ist die Ankündigung des „SAW”-Spiels für Ende 2024 geplant. Die Veröffentlichung des noch namenlosen Titels könnte im ersten Halbjahr 2025 folgen.

Zudem dürfen sich Fans auf eine Singleplayer-Erfahrung einstellen, nachdem andere Horrorklassiker in der Vergangenheit oft in Multiplayer-Projekten aufgegriffen wurden.

„Ein AAA-Multiplatform-SAW-Spiel befindet sich derzeit unter dem internen Codenamen Project_Gideon in Entwicklung. Das Spiel konzentriert sich auf Singleplayer-Survival-Horror und wird einer originalen Geschichte folgen“, so der Insider.

Mehr ist über die angebliche „SAW”-Versoftung nicht bekannt. Und da die Bestätigung weiterhin aussteht, sollten die Angaben von The Tipster mit Vorsicht genossen werden.

Eine Überraschung wäre ein weiteres Spiel basierend auf der „SAW”-Marke nicht, da in der Vergangenheit zumindest die Idee aufkam. Bloober Team hatte einst erklärt, dass man „Blair Witch“ einem „SAW”-Spiel vorzog. Zuvor bot der Rechteinhaber Lionsgate dem Studio eine entsprechende Zusammenarbeit an.

„Blair Witch“ wurde am Ende vorgezogen, da das „Universum viele Möglichkeiten bietet, etwas Neues zu entwickeln“, erklärte Bloober.

Niedrige Wertungen für SAW und SAW 2

Gleichzeitig dürften die letzten „SAW”-Spiele gemischte Erinnerungen hervorrufen. Denn mit einem Metascore von nur 55 bis 59 beim 2009er Konami-Titel war nicht nur die aufgegriffene Thematik mitunter eine Horrorerfahrung. „Es ist nur eine schrottige Filmanknüpfung, die gerade rechtzeitig für den kommenden Film herausgebracht wurde“, schrieb GameSpy damals.

2010 folgte „SAW 2: Flesh & Blood“. Hier lag der Metascore bei 47 auf der Xbox 360 bzw. 45 auf der PlayStation 3.

2009 und 2010 kamen zwei „SAW“-Spiele auf den Markt. Überzeugen konnten sie zumindest die Fachpresse nicht.

Was haltet ihr von einem neuen „SAW”-Spiel? Würdet ihr euch gerne in den Horror-Thriller-Splatter stürzen, nachdem der Film „Saw X“ im vergangenen Jahr auf respektable Wertungen kam?

