Slitterhead: Horrorspiel lebt noch – Entwickler über ihre Pläne zur Enthüllung

Nachdem es um "Slitterhead" in den letzten Monaten recht still wurde, lieferten uns die Entwickler in einem Interview mit 4Gamer endlich ein neues Lebenszeichen. Wie es heißt, sollen wir im nächsten Jahr endlich mehr zum Horrorspiel des "Silent Hill"-Schöpfers sehen.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Slitterhead“, dem neuesten Projekt des „Silent Hill“-Schöpfers Keiichiro Toyama, mehr als zwei Jahre ins Land gezogen.

Nachdem es in den letzten Monaten sehr still um „Slitterhead“ wurde, lieferten uns die Entwickler der Bokeh Game Studios im Interview mit 4Gamer.net endlich ein neues Lebenszeichen. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass das Studio weiterhin an „Slitterhead“ arbeitet. Weiter heißt es, dass wir in den nächsten Monaten endlich handfeste Szenen zum Horror-Abenteuer zu Gesicht bekommen werden.

Demnach planen die Verantwortlichen der Bokeh Game Studios, „Slitterhead“ im nächsten Jahr ausführlich vorzustellen beziehungsweise zu enthüllen. Einen konkreteren Zeitraum als das Jahr 2024 für die geplante Präsentation nannte das Studio leider nicht.

Allerdings untermauerte Toyama, dass sein Studio mit „Slitterhead“ große Pläne verfolgt und der offiziellen Enthüllung intern entgegenfiebert.

Unterhaltung wichtiger als Horror

Auch wenn „Slitterhead“ als ein Horrorspiel angekündigt wurde, wiesen die Entwickler bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung darauf hin, dass wir es hier nicht mit einer reinen Horror-Erfahrung zu tun haben, die sich an Hardcore-Fans des Genres richtet. Stattdessen stellt uns Bokeh einen Titel in Aussicht, der die Unterhaltung in den Fokus rückt und weitere Genres abdeckt.

„Es überspannt mehrere Genres, in denen Horror zum Ausdruck kommt. Von daher wollte ich den Kreis der Spieler, die Zugang zum Spiel haben, erweitern. Auch um Spieler, die normalerweise keine Horrorspiele spielen“, erklärte Toyama Anfang 2022.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass „Slitterhead“ keine offene Welt bietet und sowohl auf Kämpfe als auch Abschnitte setzt, in denen wir vor tödlichen Widersachern flüchten müssen.

Neben Keiichiro Toyama wirkt noch ein weiterer alter Bekannter an „Slitterhead“ mit. Die Rede ist vom bekannten japanischen Komponisten Akira Yamaoka, der der „Silent Hill“-Reihe mit seinen Soundtracks seinerzeit seinen unverwechselbaren Stempel aufdrückte.

„Slitterhead“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC und die Konsolen.