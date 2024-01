Tekken 8: Explosives Gameplay zu Fan-Liebling Lee Chaolan

Jetzt ist Lee Chaolan an der Reihe: Welche kämpferischen Moves der Silberhaar-Dämon dieses Mal mitbringt, zeigt sein Vorstellungsvideo.

Bevor ihr nächste Woche Freitag „Tekken 8“ spielen dürft, kriegt ihr noch drei Vorstellungsvideos zu sehen. Eines davon hat Bandai Namco heute hochgeladen, in dem ihr den altbekannten Le Chaolan in Aktion seht. Bisher war dieser Kämpfer in allen Ablegern bis auf „Tekken 3“ und dem originalen „Tekken 7“ enthalten.

Lee ist der Adoptivsohn von Heihachi Mishima. Von klein auf diente er als Trainingspartner für Kazuya, dem leiblichen Sohn des verstorbenen Bösewichts. Auf beide hat er Hass, Symphatien empfindet er wiederum für Heihachis unehelichen Sohn Lars Alexandersson.

Wunderbar🌹Der Silberhaar-Dämon Lee Chaolan hat einen explosiven Auftritt in #TEKKEN8! Bandai Namco über Lee Chaolan

Dank seinem manipulativen Kampfstil erfreut sich Lee bei den Fans großer Beliebtheit. Wie er seine Kontrahenten dieses Mal überlistet, zeigt das Video:

Sein Look in Tekken 8 gefällt nicht jedem

Der Kämpfer mit dem silbernen Haar investierte in einen Kampfanzug der nächsten Generation: den Violet Suit. Darunter verbirgt sich eine hochentwickelte Technologie, die über viele nützliche Funktionen verfügt. Mit dieser Rüstung marschiert Lee hinaus ins Kampfgebiet, um es mit jedem möglichen Gegner aufzunehmen.

Von seinem neuen Outfit ist allerdings nicht jeder begeistert. Immerhin freuen sich die Fans über seinen Kampfstil, mit dem er sich selbst treu geblieben ist. Ein Nutzer findet außerdem: Der Synchronsprecher habe gute Arbeit geleistet und Lees arrogante Persönlichkeit gut eingefangen.

Lee Chaolan greift im Kampf auf gemischte Kampfkünste zurück und beherrscht zudem Karate im Mishima Style. Weitere Infos zu ihm könnt ihr seinem offiziellen Produkteintrag entnehmen.

„Tekken 8“ kommt für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus. Auf jeder Plattform zahlt ihr einen Preis von 79,99 Euro.

