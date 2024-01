Tekken 8: Launch-Trailer, PS5-Dateigröße und Termin für den Preload

In genau einer Woche erscheint „Tekken 8“ für PS5, Xbox Series X/S und PC. Den Launch-Trailer zum neuen Ableger dürft ihr aber schon seit dem gestrigen Donnerstag bewundern.

Hier kriegt ihr einen Einblick in den epischen Story-Modus, der diesmal von einem größeren Budget profitiert hat. Danach wird auf die 32 enthaltenen Kämpfer hingewiesen, womit der Roster größer als in „Street Fighter 6“ und „Mortal Kombat 1“ ist. Im Anschluss seht ihr die Online Fight Lounge, für die ihr euren eigenen Avatar erstellt.

Fist meets Fate in Tekken 8

Bandai Namco schreibt über den Trailer: „Faust trifft Schicksal – beweise deine Macht in #TEKKEN8. Das nächste King of Iron Fist-Turnier beginnt am 26. Januar 2024.“

Schaut euch jetzt den Trailer an und stimmt euch auf die bevorstehende Martial-Arts-Schlacht ein.

Passend zum Launch-Trailer haben wir erfahren, wie viel Speicher „Tekken 8“ auf eurer Festplatte einnimmt: Ganze 80 GB müsst ihr installieren.

Auch der Preload-Termin steht fest. Zwei Tage vor dem Release, also am 24. Januar, könnt ihr den Download starten. Somit ist gewährleistet, am Erscheinungstag pünktlich loslegen zu können.

Drei verschiedene Editionen sind verfügbar. Wenn euch die Standard Edition genug ist, zahlt ihr einen Preis von 79,99 Euro (PS-Store-Eintrag). Als Preorder-Bonus bekommt ihr ein Avatar-Kostüm und zwei Avatar-Skins dazu.

Möchtet ihr zusätzliche Inhalte haben, wäre die Deluxe Edition vielleicht etwas für euch. 109,99 Euro steht hier auf dem Preisschild. Enthalten sind der Year-One-Pass für weitere Charaktere, ein Bundle mit goldenen Kostümen und noch ein Avatar-Skin.

Die besonders großen „Tekken“-Fans unter euch sollten zur 119,99 Euro teuren Ultimate Edition greifen. Hiermit kriegt ihr obendrauf drei Avatar-Skins von Kazuya, Jun und Jin sowie ein klassisches Kostüm.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren