Rock Band 4: Nach über einem Jahrzehnt erscheint der letzte Song

Das Musikspiel „Rock Band 4“ erhält fast zehn Jahre nach Release sein letztes Update. Das hat das Entwicklerstudio Harmonix in einer Pressemeldung mitgeteilt. Der Titel erschien erstmals am 6. Oktober 2015 für PlayStation 4 und Xbox One. Danach folgten zahlreiche Erweiterungen in Form neuer Songs. Am 25. Januar soll damit Schluss sein, allerdings bleiben die Server weiterhin online.

Letzte Erweiterung für Rock Band 4

Nach über acht Jahren wird am 25. Januar der letzte DLC für das Musikspiel veröffentlicht. Mittlerweile lassen sich mehr als 3.000, teils kostenpflichtige Songs herunterladen. Alle Live-Service-Elemente, darunter auch Rival-Sessions und der Online-Modus, werden auch in Zukunft verfügbar sein.

„Wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir den letzten RB-DLC dieser Ära gestalten können“, erklärt der Produktmanager Daniel Sussman. „Die letzten zwei Wochen werden einige zu Tränen rührende Momente beinhalten, die unsere Gefühle zu diesem Ereignis zusammenfassen. Wir danken euch für euer Engagement und eure Leidenschaft für dieses wunderbare Spiel. Lang lebe Rock and Roll.“

Fortnite statt Rock Band 5?

Im Jahr 2021 kaufte Epic Games die Rhythmus-Spezialisten von Harmonix. Man möchte sich breiter aufstellen und den eigenen Shooter „Fortnite“ mit musikalischen Inhalten erweitern, hieß es damals.

Das Ergebnis dieser Bemühungen ist „Fortnite Festival“, das im Dezember letzten Jahres erschienen ist. Der Free-2-Play-Titel ähnelt auf den ersten Blick stark dem klassischen „Rock Band“-Layout und setzt entsprechend der jungen Zielgruppe auf eine deutlich buntere Aufmachung. Jedoch bleibt „Fortnite Festival“ weit hinter den Funktionalitäten von „Rock Band 4“ zurück.

Aktuell ist nicht bekannt, ob „Rock Band 5“ jemals erscheinen wird, die Chancen stehen eher schlecht. In Zukunft will sich Harmonix vor allem auf „Fortnite Festival“ konzentrieren. Die Entwickler arbeiten derzeit unter anderem an weiteren Songs und der Unterstützung der Instrumenten-Controller aus „Rock Band 4“.

Quelle: Harmonix

Weitere Meldungen zu Rock Band 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren