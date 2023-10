Guitar Hero: Activision-Chef deutet Rückkehr der Marke mit neuer Technologie an

Für Activision war “Guitar Hero” einst eine Milliarden-Dollar-Marke. Allerdings verflog der Hype schneller als der Handel die kostspieligen Hardware-Pakete verkaufen konnte. Mit “Guitar Hero 6: Warriors of Rock“ erschien der letzte Teil im Jahr 2010 für Konsolen der PS3-Generation, nachdem die Marke fünf Jahre zuvor an den Start ging.

Wie Windows Central berichtet, könnte “Guitar Hero” eine Art Wiedergeburt erleben. Demnach leitete der Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick am Dienstag eine interne Versammlung mit Activision Blizzard-Mitarbeitern, in der über den aktuellen Zustand des Unternehmens vor dem bevorstehenden Erwerb durch Microsoft gesprochen wurde.

Guitar Hero mit KI-Unterstützung?

Während des Meetings führte Kotick eine Diskussion darüber, wie die Expertise von Microsoft in der technologischen Entwicklung zu einer Verbesserung der Spielentwicklung bei Activision führen könnte. Hierbei wurden “Guitar Hero” und eine mögliche KI-Unterstützung erwähnt.

„Ein großer Teil von dem, was ich bei Microsoft gesehen habe, ist Forschung“, so Koticks Aussage den Berichten nach. „Und sie entwickeln in Bereichen, die außergewöhnlich sind. Wenn wir also in der Lage sind, ihre KI und maschinellen Lernfähigkeiten anzuzapfen, die Datenanalyse, neue Wege des Denkens über Grafik – ich sehe einfach unbegrenztes Potenzial für das, was wir tun.“

Kotick betonte weiter, dass Activision eine besondere Position als Unternehmen einnehmen konnte und die “besten Franchises in der gesamten Videospielindustrie” besitzt. Anschließend erwähnte er frühere Spiele wie “Pitfall”, “River Raid” und “Kaboom”, aber auch das genannte “Guitar Hero”.

„Das Wiederauftauchen von Guitar Hero und anderer Dinge wäre ohne die verschiedenen Arten von Ressourcen nicht möglich. Die endlosen Möglichkeiten für die Zukunft sind einfach unglaublich aufregend“, so seine Worte, die auf eine Wiederkehr hindeuten.

Ähnliche Aussagen hörten wir bereits im vergangenen Mai: “Ich hatte schon immer diese Vision, wie ein neues Guitar Hero-Produkt aussehen könnte”, so Kotick, der damals hervorhob, dass die Prozessoren in Handys, Computern oder Spielkonsolen zunächst nicht in der Lage waren, diese Art der KI zu ermöglichen.

Schon als die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft angekündigt wurde, sprach Kotick über die Wiederkehr „stillgelegter“ Serien, wobei “Guitar Hero” und “Skylanders” als Beispiele genannt wurden. Ob Microsoft diesem Wunsch folgt, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die weitere Unterstützung der PlayStation-Systeme.

