Smite 2: Darum erhält das Moba ein Sequel

Es war durchaus eine Überraschung, als die Entwickler von Titan Forge Games plötzlich „Smite 2“ ankündigten. Das MOBA setzt auf Epics Unreal Engine 5 und soll einige Verbesserungen mit sich bringen. Aufgrund dieser Umstellung verlieren Spieler bedauerlicherweise all ihre Skins, sollen jedoch dafür angemessen kompensiert werden.

In einem Interview gaben die Entwickler zu, dass „Smite 2“ lange Zeit nicht geplant war. Gleichzeitig sprachen sie über den Moment, der alles veränderte.

Wie entstand Smite 2?

In einem exklusiven Interview mit PCGamesN erklärte der Kreativdirektor Travis Brown, warum sich das Studio doch für ein Sequel entschieden habe. „War [Smite 2] geplant? Nein, nichts davon, war es“, verrät er. „Wir haben da in den vergangenen Jahren an einer Sache im Smite-Universum gearbeitet, also stellten wir uns die Frage, was wir sonst noch so machen können.“

Ende 2022 erhielten die Entwickler Zugang zur Unreal Engine 5.2 und erstellten direkt ein paar Spielmodi damit. Überrascht von den schnellen Fortschritten, die sie mit der Engine erzielen konnten, experimentierten sie weiter:

„[Wir dachten uns], warum versuchen wir nicht Smite 1 in der UE 5.2 zu bauen? Das haben wir in vier Wochen geschafft“, erklärt Brown. „Als wir das gesehen haben, wussten wir direkt: Das ist es“.

Im Anschluss erklärte der Executive Producer Alex Cantatore, dass ein weiterer Grund für die Entscheidung zugunsten von „Smite 2“ die zunehmenden Probleme bei der Entwicklung neuer Elemente für „Smite 1“ waren. Dazu muss man was wissen, dass das Moba erstmals im Jahr 2014 erschien und noch in der stark veralteten Unreal Engine 3 entwickelt wurde.

„Wir merkten jeden Tag mehr, wie eingeschränkt wir aufgrund der alten Technologie waren. Und wir dachten, wir können noch so viel mehr tun“. Für die Entwickler von Titan Forge war die Unreal Engine 5.2 so etwas wie der Retter. Denn sie bringt alle wichtigen Werkzeuge mit, erklärt Cantatore.

Für welche Plattformen erscheint Smite 2?

Im Frühjahr sollen die Alpha-Tests für das MOBA starten, gefolgt von einer Beta-Phase im Sommer. Ein Release-Termin steht hingegen noch aus. „Smite 2“ soll für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz wie „League of Legends“ oder „Dota“ nutzen die Entwickler nahezu ausschließlich Götter aus der Mythologie als spielbare Charaktere und verwenden eine Third-Person- statt Top-Down-Perspektive.

Quelle: PCGamesN

