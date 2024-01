Tekken 8: Im letzten Reveal-Video lässt Jin den Teufel aus sich heraus

Das letzte Vorstellungsvideo für „Tekken 8“ ist jetzt online. Hier seht ihr Devil Jin in Aktion, der mit dämonischen Fähigkeiten seine Gegner bezwingt.

Schwarze Schwingen des Verderbens erheben sich über der Arena.

Der Zorn von Devil Jin wird in #TEKKEN8 entfesselt! Die Kurzbeschreibung von Devil Jin

Mit diesem Charakter erlebt ihr Jin Kazama auf völlig andere Art und Weise. Durch das Teufelsblut, das seinen Verstand kontrolliert, hat er jegliche Vernunft verloren. Seinen offiziellen Charakter-Eintrag findet ihr hier.

Im Kampf nutzt er seine übermenschlichen Fähigkeiten und seine tiefschwarzen Flügel zum Vorteil. Wie genau das aussieht, seht ihr im Gameplay-Video.

Im Story-Modus spielt diese Figur übrigens eine wichtige Rolle. Hier erfahrt ihr, wie die Fehde zwischen Jin Kazama und Kazuya Mishima weitergeht.

Devil Kazuya, die teuflische Transformation seines Erzrivalen, ist wiederum kein Bestandteil des Rosters. Möglicherweise wird dieser Charakter zu einem späteren Zeitpunkt als DLC nachgereicht.

Tekken 8 kann voll und ganz überzeugen

Unseren Testbericht zu Bandai Namcos neuem Prügler haben wir gestern veröffentlicht. Hier schreibt Sven in seinem Schlusswort: „Tekken 8″ hebt die ikonische Prügelspielreihe auf eine neue Stufe und ist für alle Fans des Genres ein fantastischer Start ins noch recht junge Videospieljahr.“

Die allgemeine Presse sieht das ganz genau so: Ausschließlich positive Wertungen hagelte es für das Fighting-Spiel. Demzufolge kletterte der Metascore zügig auf 90 Punkte hoch, was einen „Metacritic Must Play“-Award zur Folge hat.

Ist eure Lust auf das neue „Tekken“ geweckt? Dann könnt ihr euch den Titel für PS5, Xbox Series X/S oder PC kaufen. Die Standard-Version kostet euch 79,99 Euro. Wer mehr Inhalt haben möchte, unter anderem den Jahr-1-Pass, kann zwischen der Deluxe- und der Ultimate Edition auswählen.

Die Veröffentlichung findet am bevorstehenden Freitag statt. Lasst das nächste King of Iron Fist Turnier beginnen!

