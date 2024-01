PSN-Deal: Mit 75-Prozent-Rabatt auf Like a Dragon Infinite Wealth einstimmen

Passend zum Launch von "Like a Dragon: Infinite Wealth" können Spieler eine Reise in die Vergangenheit unternehmen und sich zum bisherigen Bestpreis einen populären "Yakuza"-Teil schnappen.

“Like a Dragon: Infinite Wealth” verweilt auf dem Markt und kann für rund 70 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden. Spieler, die momentan knapp bei Kasse sind, sich aber dennoch in das “Yakuza”-Universum stürzen wollen, sollten einen Blick auf ein aktuelles PSN-Angebot werfen.

“Yakuza 5 Remastered”, einer der Vorgänger von “Like a Dragon: Infinite Wealth”, ist im PlayStation Store zum bisherigen Bestpreis erhältlich.

Remaster mit 75 Prozent Rabatt

Während der reguläre Kauf bei einem Betrag von 19,99 Euro keine großen Löcher in das Budget sprengt, lässt der neuste Rabatt den Preis des Titels auf 4,99 Euro sinken. Günstiger war “Yakuza 5 Remastered” im PlayStation Store noch nie zu haben.

Nachfolgend ist der Produkteintrag im PlayStation Store verlinkt:

“Yakuza 5 Remastered” kam im Februar 2020 auf den Markt und erreichte einen Metascore von 82. Ähnlich zufrieden zeigten sich die Spieler und sorgten für einen User-Score von 8.0.

Auch im PlayStation Store traf der Titel, der eine überarbeitete Version des 2012 zunächst in Japan veröffentlichten Originals darstellt, auf einen Durchschnittsscore von 4,65/5 Sternen. 81 Prozent der Spieler vergaben die volle Punktzahl.

“Yakuza 5 Remastered” rückt Kazuma Kiryus in den Fokus, der sein gewöhnliches Leben aufgeben muss, als der Frieden zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Alliance zerbricht. In der Folge sieht er sich gezwungen, mit seiner Vergangenheit abzurechnen und in die Welt des Verbrechens einzutauchen.

“Yakuza 5 Remastered“ ist ebenfalls Teil der “The Yakuza Remastered Collection”, die mit 39,99 Euro allerdings nicht im Sale ist. Enthalten sind zudem Remaster von “Yakuza 4” und “Yakuza 3”.

Weitere Deals im PlayStation Store

Der Angebotspreis für “Yakuza 5 Remastered” gilt bis zum 1. Februar 2024. Das gilt auch für das folgende Angebot:

Schon in der vergangenen Woche starteten zahlreiche Angebote, die weiterhin gültig sind. Unsere Meldung zu diesem Sale umfasst nähere Einzelheiten. Und auch das neue Angebot der Woche kann im PSN in Anspruch genommen werden.

