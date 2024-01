Destiny 2: Bungie hat Dating-Simulationen entwickelt, die ihr nie spielen werdet

Seit 2014 treiben sich die Spieler von „Destiny“ und „Destiny 2“ bereits in dem SciFi-Universum von Bungie herum. Da ist es kein Wunder, dass es einige Charaktere gibt, die von den Spielern besonders innig geliebt werden. So innig, dass sich wahrscheinlich einige Hüter über die ein oder andere Dating-Simulation freuen würde.

Anscheinend ist der Wunsch auch bei den Entwicklern bei Bungie groß. In einem Interview wurde nun ganz beiläufig erwähnt, dass sowas intern schon längst entwickelt wurde.

Bungie antwortet auf Frage, die der Community schon lange unter den Nägeln brennt

Anscheinend gibt es auch unter den Entwicklern von Bungie Fans, die gerne einmal eine Schüssel Ramen mit Cayde-6 teilen oder mit Crow über den Reisenden philosophieren würden. In einem Roundtable-Interview gab der Narrative Designer Jonathan To an, dass intern bereits Dating-Simulationen im Universum von „Destiny“ entwickelt wurden. Allerdings werden die Spieler diese wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen.

In dem Interview sprachen einige Entwickler von Bungie kürzlich über die derzeit stattfindendeund die Resonanz der Spieler zu der saisonalen Aktivität Coil, die in der deutschen Version „Die Windung“ genannt wird. Staff Designer Clayton Kisko gab an, dass man mit der Aktivität und deren Roguelite-Elementen zufrieden sei und dass weitere Inhalte dieser Art etwas wären, was die Entwickler weiter erforschen wollen. Der PR-Beauftragte für das Interview fragte dann scherzhaft, ob zu diesen experimentellen Genres auch eine Dating-Simulation gehöre und fügte schnell hinzu: „Beantworte diese Frage nicht.“ Der leitende Narrative Designer Jonathan To ließ es sich aber nicht nehmen und erklärte: „Wir haben, wie nennt man das, Game Jams. Solche Sachen wurden in Game Dev Jams intern bei Bungie entwickelt.“

Derzeit arbeiten die Entwickler jedoch mit Hochdruck an der nächsten Erweiterung für „Destiny 2“. „The Final Shape“ sollte eigentlich Ende Februar erscheinen, wurde jedoch auf den 4. Juni 2024 verschoben. Damit wurde auch die aktuelle Saison, die „Saison des Wunsches“, verlängert. Wie es in „Destiny 2“ bis zu der Veröffentlichung der neuen Inhalte weitergeht, haben wir für euch in diesem Artikel aufgeführt.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren