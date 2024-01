PS Plus Premium: In Kürze könnt ihr ein PS5-Exklusiv-Highlight zwei Stunden lang Probe spielen

PS Plus Premium:

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird der PlayStation Plus Premium-Dienst in der nächsten Woche durch eine Demo zu einem PS5-Exklusiv-Hit erweitert. Diese ermöglicht es euch, in der Rolle eines bekannten Superhelden durch die US-Metropole New York zu schwingen.

Wie am letzten Mittwoch eines Monats üblich, wurden uns auch heute die PlayStation Plus Essential-Neuzugänge für den Monat Februar 2024 vorgestellt. Welche Spiele im nächsten Monat auf euch warten, verraten wir euch hier.

Ergänzend zur Enthüllung der neuen Essential-Titel kündigte Sony Interactive Entertainment heute eine neue Demo für die PlayStation Plus Premium-Bibliothek an. Die Demo erscheint am 6. Februar 2024 und bietet euch die Möglichkeit, einen PS5-Exklusiv-Hit zwei Stunden lang Probe zu spielen: „Marvel’s Spider-Man 2“.

„Taucht ein in das Leben von Peter Parker und Miles Morales, die durch die Stadt schwingen und verschiedene Schurken bekämpfen. Als PlayStation Plus-Premium-Mitglied steht euch ab dem 6. Februar eine 2-stündige, zeitlich begrenzte Testversion von Marvel’s Spider-Man 2 zur Verfügung“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Solltet ihr euch nach dem Spielen der Testfassung zum Kauf von „Marvel’s Spider-Man 2“ entscheiden, könnt ihr eure Fortschritte natürlich in die Vollversion übertragen und euer Abenteuer nahtlos fortsetzen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien im Oktober 2023 exklusiv für die PS5. Mit 2,5 Millionen verkauften Spielen in den ersten 24 Stunden sicherte sich Insomniac Games innerhalb der PlayStation Studio-Familie den Titel des schnellstverkauften Spiels überhaupt. Nach gerade einmal elf Tagen knackte der Action-Titel zudem die Marke von fünf Millionen abgesetzten Kopien.

Derzeit arbeitet Insomniac Games an weiteren Features und Updates. Darunter einem New-Game-Plus-Modus, der eigentlich schon 2023 erscheinen sollte, für den nötigen Feinschliff aber noch einmal verschoben wurde.

Zusätzlich zur Möglichkeit, die Kampagne nach dem Abschluss mit den errungenen Fortschritten noch einmal in Angriff nehmen zu können, versprechen die Entwickler weitere Features und Verbesserungen.

Details zu diesen möchte Insomniac Games zu gegebener Zeit nennen.

„Wir haben Neuigkeiten zum nächsten Spiel-Update für Marvel’s Spider-Man 2“, so Insomniac Games im Dezember. „Uns ist klar, dass die Spieler sehnsüchtig auf Features wie New Game+ und Audiobeschreibungen und viele andere gewartet haben. Wir haben intensiv an diesen Funktionen gearbeitet und benötigen weitere Tests, um sicherzustellen, dass die Qualität unseren Standards entspricht.“

Aktuell arbeitet Insomniac Games aber nicht nur an den neuen Features für „Marvel’s Spider-Man 2“. Zu den weiteren Projekten des Studios gehört der düstere Action-Titel „Marvel’s Wolverine“, der aller Voraussicht nach 2025 für die PS5 erscheint.

