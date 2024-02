Game-Charts Deutschland: Wo landeten Suicide Squad und Persona 3 Reload?

Die deutschen Spiele-Charts des Einzelhandels sind da und zeigen an der Current-Gen-Spitze noch einmal den Vorwochensieger. Doch auch Neueinsteiger lassen sich blicken.

Die deutschen Spiele-Charts der am 4. Februar 2024 beendeten Woche sind da. Sie stammen von GfK Entertainment und basieren einmal mehr auf Angaben aus dem Einzelhandel, sodass sie nur einen Teil der tatsächlichen Verkäufe widerspiegeln.

Schon die vergangene Woche machte deutlich, dass sich PS5- und Xbox Series X/S-Spieler gern prügeln. Gemeint waren damit natürlich nicht Kloppereien im Real-Life, sondern wuchtige Schläge im Beat ‚em up “Tekken 8”. Auch in den heutigen Charts steht der Bandai-Namco-Titel auf PS5 und Xbox Series X/S an erster Stelle.

“Tekken 8” kam am 26. Januar 2024 auf den Markt und floss daher in die gesamteuropäischen Charts des vergangenen Monats ein. Sie umfassen zusätzlich digitale Verkäufe und zeigen den Prügler plattformübergreifend auf Rang 6.

Persona 6 Reload holt sich zweiten PS5-Platz

In den deutschen Spielecharts der Kalenderwoche 5 folgen sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X/S jeweils Neueinsteiger. Im Fall der Sony-Konsole ist es “Persona 6 Reload”. Besitzer der neusten Microsoft-Konsolen schnappten sich besonders häufig “Suicide Squad: Skill the Justice League”. Auf der PS5 landete der Titel auf Platz 3.

Hierbei sind die Besonderheiten der GfK-Zählung zu beachten. Denn unterschiedliche Editions eines Spiels werden separat gewertet. So kam “Suicide Squad: Skill the Justice League” auf der Xbox Series X/S mit der Deluxe Edition zusätzlich auf Platz 5.

Auf der PS4 dominiert weiterhin der Rockstar-Blockbuster “GTA 5” vor „EA Sports FC 24“. Immerhin: Mit “Persona 3 Reload” schnappte sich ein Neueinsteiger auf der Last-Gen-Konsole den dritten Platz. Die Xbox One-Charts können wir aufgrund der Smart-Delivery-Initiative ignorieren, da viele Spiele in einer Packung für Xbox Series X/S sowie Xbox One verkauft und offenbar der neuen Konsole angerechnet werden.

Und auch die Switch- und PC-Charts werden den nötigen Koffein-Schub nicht ersetzen. Überraschungen gibt es keine.

Aber wie so oft erwähnt: Die PC-Rangliste sollte nur als Randnotiz wahrgenommen werden, da der Spielverkauf für diese Plattform im Einzelhandel keine große Relevanz hat. Der Vertrieb erfolgt mit einem überwältigenden Anteil auf Steam und Co. Auf der Valve-Plattform ist Sonys “Helldivers 2” der momentane Top-Seller. Der Shooter wird mittlerweile “größtenteils positiv” bewertet.

Die GfK-Charts der Kalenderwoche 05.2024 in der Übersicht:

PS5:

(1) Tekken 8 – Launch Edition (neu) Persona 3 Reload (neu) Suicide Squad: Kill the Justice League

Xbox Series X/S:

(1) Tekken 8 – Launch Edition (neu) Suicide Squad: Kill the Justice League

PS4:

(1) GTA 5 – Premium Edition (2) EA Sports FC 24 (neu) Persona 3 Reload

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition (-) Grid Legends

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Expansion

Die Rangliste wird basierend auf Informationen von mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften erstellt, die nach Angaben von GfK etwa 70 Prozent des deutschen Marktes umfassen.

