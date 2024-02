Skull and Bones-Demo: PS5-Testversion gratis im PlayStation Store

“Skull and Bones” verweilt seit dieser Woche auf dem Markt und setzt der langjährigen Produktion mit mehreren Verschiebungen ein Ende – zumindest fast. Entwickelt wird auch weiterhin, denn der Piratentitel soll verbessert und mit zusätzlichen Inhalten erweitert werden.

Tests wurden zu “Skull and Bones” bisher recht wenige veröffentlicht. Allerdings hatten Spieler im Rahmen der Open Beta die Gelegenheit, sich mit den Abenteuern auf hoher See vertraut zu machen.

Auch nach dem Launch müssen Interessenten den Hai nicht im Sack kaufen. Denn im PlayStation Store wartet eine umfangreiche Demo auf den Download.

Testversion im PlayStation Store erhältlich

Die Demo wird direkt im Produkteintrag von “Skull and Bones” gelistet und lässt sich mit einem Klick kostenlos in die Bibliothek packen.

Kostenlos bedeutet in diesem Fall nicht umsonst: Denn die Fortschritte in der mehrstündigen Demo bleiben erhalten und können nach einem Kauf der Vollversion in das Spiel übertragen werden.

“Alles, was du während der kostenlosen Demo getan und freigeschaltet hast, wird gespeichert und steht dir zur Verfügung, falls du die Vollversion des Spiels kaufst”, schreibt Ubisoft dazu.

Mit mindestens 79,99 Euro* ist “Skull and Bones” im PlayStation Store und bei anderen Händlern kein Schnäppchen. Für viele Interessenten dürfte es eine zu große Hürde sein, zumal sich die ersten User-Wertungen im Bereich des Mittelmaßes bewegen. Im PSN sorgten knapp 3.000 Spieler für im Schnitt 3,25 von fünf möglichen Sternen.

An unserer finalen Beta-Umfrage nahmen fast 3.800 Leser teil. Hier kam ein Score von 2,92/5 zustande. Technische Probleme waren überschaubar und auch eine Kaufempfehlung wurde gegeben, aber meist in Zusammenhang mit einem reduzierten Preis. Insgesamt meinen 75 Prozent der Teilnehmer, dass “Skull and Bones” in die Bibliothek wandern sollte – aber der Meinung vieler Spieler nach nicht für rund 80 Euro.

Warum man sich für ein Vollpreisspiel entschied, erklärte Ubisoft schon vor einer Woche:

Veröffentlicht wurde “Skull and Bones” für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Endgame- und Post-Launch-Inhalte waren im Januar Thema einer Ankündigung.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren