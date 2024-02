Devil May Cry: Kamiya würde gerne ein Remake erschaffen

Die Entwicklerlegende Hideki Kamiya hat sich Fragen der Fans gestellt und sein Interesse an einem "Devil May Cry"-Remake bekundet. Könnte Capcom den Klassiker noch einmal neu auflegen?

Mittlerweile sind 23 Jahre ins Land gezogen, seitdem Dante das erste Mal seine Waffen aus dem Schrank holte, um in „Devil May Cry“ die Dämonen wieder in die Hölle zu schicken. Damals war die Entwicklerlegende Hideki Kamiya als Director und Autor verantwortlich. Seitdem war er jedoch an keinem weiteren Teil beteiligt und hat stattdessen mit „Viewtiful Joe“, „Bayonetta“ und „Okami“ einige weitere Klassiker erschaffen.

Im letzten Jahr hatte sich Kamiya für eine große Veränderung entschieden und nach 17 Jahren PlatinumGames verlassen ─ das Studio, das er gemeinsam mit Shinji Mikami und Atsushi Inaba gründete. Seitdem stellt sich die Frage, was Kamiya in Zukunft macht. Er möchte der Branche treu bleiben, aber an einem Projekt arbeitet er aktuell nicht.

Kamiya zeigt Interesse an Neuauflagen

Stattdessen stellt sich der Game Designer in aller Regelmäßigkeit den Fragen der Fans. In der neuesten Ausgabe seiner Videoreihe wurde Kamiya gefragt, ob er Interesse an einem Remake des ersten „Devil May Cry“ hätte. Laut seiner Aussage würde er ein Remake liebend gerne umsetzen, wobei er auch „Viewtiful Joe“ und „Bayonetta“ mit moderner Grafik und einem gehobeneren Game Design genießen wollen würde.

Allerdings ist es überaus unwahrscheinlich, dass Kamiya an „Devil May Cry“ arbeiten dürfte. Die Marke befindet sich unter der Leitung von Hideaki Itsuno, der seit „Devil May Cry 2“ die ganze Reihe erschuf und im kommenden Monat mit „Dragon’s Dogma 2“ ein neues Abenteuer auf den Markt bringen wird.

Eine Rückkehr Kamiyas zu Capcom wäre nichtsdestotrotz äußerst interessant. Was könnte er mit den heutigen Mitteln des Publishers und Entwicklers erschaffen? Eine neue Marke, ein entsprechendes Remake oder einen lang ersehnten Nachfolger? Sobald Kamiya sein neuestes Projekt offiziell ankündigt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Man kann zumindest gespannt sein, was die Zukunft mit sich bringen wird. Was würdet ihr von einem Remake von „Devil May Cry“ halten? Würdet ihr euch diese Neuauflage wünschen oder kommen euch die Remakes allmählich aus dem Hals heraus? Verratet es uns in den Kommentaren!

Quelle: WCCFtech

Weitere Meldungen zu Devil May Cry, Hideki Kamiya.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren