Elden Ring: Termin zu Shadow of the Erdtree, neue Collector’s Edition und mehr geleakt?

Wie Bandai Namco Games und From Software bestätigten, werden wir heute Nachmittag mit dem ersten Gameplay-Trailer zum "Elden Ring"-DLC "Shadow of the Erdtree" bedacht. Bereits im Vorfeld lieferte uns ein bekannter Leaker einen möglichen Releasetermin und Angaben zu neuen Editionen des Rollenspiels.

Einer aktuellen Mitteilung von Bandai Namco Games und From Software zufolge hat die Wartezeit der „Elden Ring“-Community am heutigen Mittwoch Nachmittag endlich ein Ende.

Wie bekannt gegeben wurde, wird heute um 16 Uhr unserer Zeit der erste Gameplay-Trailer zum heiß ersehnten „Shadow of the Erdtree“-DLC veröffentlicht. Nachdem bereits spekuliert wurde, dass der DLC im Zuge der Präsentation auch einen finalen Releasetermin spendiert bekommt, könnte ein bekannter Leaker diesbezüglich für Klarheit gesorgt haben.

Die Rede ist von „billbil-kun“. „billbil-kun“ machte in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Leaks von sich reden und brachte mit dem 21. Juni 2024 einen möglichen Termin für „Shadow of the Erdtree“ in Umlauf.

100 Prozent sicher ist sich der Leaker bei diesem Termin zwar nicht. Allerdings merkte „billbil-kun“ an, dass am gleichen Tag zwei neue Editionen von „Elden Ring“ erscheinen sollen. Daher sei ein Release von „Shadow of the Erdtree“ am 21. Juni 2024 realistisch.

Plant Bandai Namco Games eine neue Collector’s Edition?

Auch zu den beiden neuen Editionen von „Elden Ring“ nannte der Leaker Details. Zum einen dürfen wir uns laut „billbil-kun“ auf eine klassische Game of the Year-Edition einstellen. Dies richtet sich vor allem an Spielerinnen und Spieler, die „Elden Ring“ bislang nicht gespielt haben. Neben dem Hauptspiel und allen bisherigen Updates befindet sich hier auch „Shadow of the Erdtree“ an Bord.

Die Game of the Year-Edition erscheint laut dem Leaker zum Preis von 79,99 Euro. Weiter führte „billbil-kun“ aus, dass das Komplettpaket lediglich auf den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S auch in einer Retail-Fassung erscheint. Des Weiteren soll Bandai Namco Games die Enthüllung einer weiteren Collector’s Edition vorbereiten.

Die Collector’s Edition erscheint laut „billbil-kun“ für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S. Der Preis liegt demnach bei stolzen 259,99 Euro. Welche Inhalte neben „Elden Ring und „Shadow of the Erdtree“ enthalten sind, konnte der Leaker nicht in Erfahrung bringen.

Möglicherweise erfahren wir im Anschluss an die Präsentation des ersten Gameplay-Trailers von „Shadow of the Erdtree“ am heutigen Nachmittag mehr. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden und liefern euch zeitnah alle relevanten Informationen zu „Shadow of the Erdtree“ und den möglicherweise geplanten neuen Editionen von „Elden Ring“.

„Elden Ring“ wurde im Februar 2022 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich das Rollenspiel zum erfolgreichsten Titel in From Softwares Geschichte.

According to Dealabs/billbil-kun, Elden Ring Shadow of the Erdtree could release on June 21st – that's the date for Elden Ring GOTY Edition and its Collector's Edition (CE for PS5/XSX/PC at 259.99 euros) https://t.co/JJyYSb3XR9 pic.twitter.com/UGQBOZoXJw — Wario64 (@Wario64) February 21, 2024

