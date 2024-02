King Arthur Knight’s Tale: Rollenspiel für PlayStation 5 und Xbox Series erschienen

Das zuständige Entwicklerstudio von Neocore Games hat im Laufe des heutigen Tages das strategische Rollenspiel „King Arthur: Knight’s Tale“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Man hatte sich die klassische Geschichte der Ritter der Tafelrunde als Grundlage für dieses düstere Abenteuer herangezogen.

Artus ist dem Wahnsinn verfallen

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sir Mordred, dem Erzfeind von König Artus. Der finstere Ritter hat den König getötet, wurde jedoch mit seinem letzten Atemzug auch von ihm ins Jenseits geschickt. Nun sind zwar beide gestorben und doch am Leben. Die Herrin des Sees hat euch wiederbelebt, um das zu töten, was aus König Artus wurde, nachdem sie ihn auf die mystische Insel Avalon brachte.

Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus rundenbasiertem Strategiespiel und auf Charakter fokussiertem Rollenspiel. Ihr müsst eine Gruppe an Helden auf den Schlachtfeldern anführen, moralische Entscheidungen treffen und Camelot wiederaufbauen. Dafür werdet ihr in ein Land der Albträume geschickt, in dem abscheuliche Monster auf euch warten. Die Helden werden sechs unterschiedliche Klassen (Verteidiger, Streiter, Scharfschütze, Vorhut, Arkanist, Weiser) haben, weshalb ihr die Gruppe mit Bedacht zusammenstellen solltet.

Allerdings können die Helden auch sterben. Verletzungen, Flüche und Krankheiten können euch einiges an Zeit kosten, weshalb ihr sicherstellen solltet, dass in Camelot entsprechende Einrichtungen zur Verfügung stehen. Und das wird noch schwieriger, da alle Helden auch eigene Persönlichkeiten haben. So kann es zu Streitigkeiten kommen und ihr müsst auch den einen oder anderen Gefallen erfüllen. Die Loyalität ist der Schlüssel zum Erfolg.

Für den PC ist „King Arthur: Knight’s Tale“ bereits seit 2022 erhältlich. Nun kommen endlich auch die Konsolenspieler in den Genuss dieses einzigartigen Ansatzes zur Artussage. Technisch werden mit „Leistung“ und „Qualität“ zwei unterschiedliche Darstellungsmodi angeboten. Auch DualSense-Funktionen wie haptisches Feedback werden auf der PlayStation 5 das Spielerlebnis vertiefen.

Damit ihr noch einmal einen Eindruck von „King Arthur: Knight’s Tale“ erhaltet, haben die Verantwortlichen auch den offiziellen Launch-Trailer bereitgestellt.

