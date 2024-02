Dragon’s Dogma 2: Der Magier präsentiert sich im neuen Video

In "Dragon's Dogma 2" stehen verschiedene Laufbahnen zur Verfügung. In einem neuen Video stellt man uns den Magier etwas genauer vor. Schließlich dürfen Zauber in solch einem Fantasy-Abenteuer nicht fehlen.

In wenigen Wochen wird Capcom das Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ auf den Markt bringen. Die Verantwortlichen liefern uns in regelmäßigen Abständen weitere Einblicke in das Abenteuer, indem man uns die verschiedenen Laufbahnen nach und nach vorstellt.

Für welche Laufbahn entscheidet ihr euch in Dragon’s Dogma 2?

Nachdem wir bereits Eindrücke von dem Kriegsmeister sowie dem Bogenschützen erhielten, folgt nun auch der Magier. Wer möchte nicht manchmal einen Feuerzauber auf die Gegner schmeißen? Auch in „Dragon’s Dogma 2“ wird man sich einen Stab schnappen und mächtige magische Angriffe ausführen können. Auf Wunsch könnt ihr euch und eure Pawns auch heilen, aber allem voran solltet ihr eure Fähigkeiten verbessern, um noch anspruchsvollere und stärkere Zauber zu lernen.

Wie man in dem neuen Video bereits erkennen kann, wird der Magier verschiedene Zauber einsetzen können, die meist jedoch etwas Zeit zum Wirken benötigen. Dementsprechend sollte man sicherstellen, dass man auch Pawns an der Seite hat, die die Gegner ein wenig beschäftigen, ehe man sie mit einer magischen Breitseite erwischt.

Da wir euch übrigens auch die Laufbahn des Diebes schuldig geblieben sind, reichen wir ihn euch jetzt noch einmal nach.

Die Diebe werden sich in „Dragon’s Dogma 2“ auf ihre Geschwindigkeit und Beweglichkeit verlassen. Sie nutzen Dolche und stechen in einer schnellen Frequenz zu, um die Gegner niederzustrecken. Zusätzlich können sie sich an die Gegner haften und großen Schaden anrichten. Und natürlich wären sie keine Diebe, wenn sie nicht auch NPCs sowie Gegner bestehlen könnten.

Als Dieb wird man sich immer wieder aus den Kämpfen zurückziehen müssen, um dann eine weitere Gelegenheit für einen hinterhältigen Angriff zu eröffnen. In Windeseile werden sie immer wieder verschwinden und aus den Schatten heraus erneut angreifen.

„Dragon’s Dogma 2“ wird am 22. Februar 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen. Voraussichtlich wird zuvor auch eine Demoversion veröffentlicht. Weitere interessante Nachrichten kann man in unserer Themenübersicht entdecken.

