PlayStation: Hermen Hulst bestätigt eingestellte Projekte – zwei davon stehen wohl fest

Sony PlayStation ist ebenfalls gezwungen, wie zahlreiche andere Videospielunternehmen einen Teil ihrer Belegschaft zu entlassen. Demnach müssen sich schon mal rund 900 Personen nach einem neuen Arbeitgeber umschauen.

Hermen Hulst, der für die Leitung der PlayStation Studios zuständig ist, meldete sich ebenfalls zu Wort. Er erklärte, welchen Einfluss die Entlassungen haben werden.

Die Studios seien immer bestrebt, die Grenzen des Spielens zu verschieben. Dafür müssen sie neue Wege der Zusammenarbeit finden, kooperieren und ihre Kräfte bündeln. Zudem müssen schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden.

„Wir haben uns unsere Studios und unser Portfolio angesehen, Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien bewertet und beschlossen, dass einige dieser Projekte nicht fortgeführt werden“, teilt Hulst mit.

PlayStation-Entwickler tragen keine Schuld

Eines stellt Hulst an dieser Stelle klar: Die Entscheidung, diese ungenannten Projekte einzustellen, habe nichts mit der Leidenschaft oder dem Talent der verantwortlichen Entwickler zu tun. Manche Projekte werden zwar mit den besten Absichten gestartet, doch Markt-Änderungen führen später zu einer Änderung des ursprünglichen Plans.

Manchmal werden aus großartigen Ideen keine großartigen Spiele. Hermen Hulst über die eingestellten Titel

Eines der eingestellten Spiele ist wohl das Koop-Fantasy-Game der London Studios. Wie wir heute erfahren haben, muss das britische Entwicklerstudio seine Pforten schließen. Damit dürfte sich auch das Projekt erledigt haben.

Das gleiche Schicksal hat „Twisted Metal“ ereilt, wie Bloomberg in der Zwischenzeit berichtete. Dieses Spiel soll noch in einem frühen Entwicklungsstadium gesteckt haben. Überraschend ist das nicht, weil Jim Ryan von Kündigungen bei Firesprite sprach. Dort soll sich der Combat-Racer in Entwicklung befunden haben.

Die erste Bekanntgabe eines eingestellten Sony-Projekts erfolgte im Dezember 2023. Nach vorherigen Gerüchten bestätigte Naughty Dog den gecancelten „The Last of Us“-Multiplayer. Neil Druckmann und Co. haben sich dazu entschieden, weil dieses aufwendige Spiel alle Ressourcen des Studios verschlungen hätte.

