PlayStation: Auch Sonys wichtigste Studios sind von den Entlassungen betroffen

Am heutigen Nachmittag kündigte Sony Interactive Entertainment umfangreiche Entlassungen in der PlayStation-Sparte an. Wie sich mittlerweile herauskristallisierte, sind von den Einsparmaßnahmen auch führende Studios wie Naughty Dog oder Insomniac Games betroffen.

Trotz diverser Highlights wie dem PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ oder dem in dieser Woche erscheinenden „Final Fantasy VII: Rebirth“ dürfte der Start in das Videospieljahr vor allem aufgrund zahlreicher Entlassungen innerhalb der Videospielbranche in Erinnerung bleiben.

Den traurigen Höhepunkt markierten bislang die Einsparmaßnahmen bei Unity und Xbox beziehungsweise Activision Blizzard, die 1.800 beziehungsweise 1.900 Menschen den Job kosteten. Wie Sony Interactive Entertainment heute einräumte, wird es bei den PlayStation Studios ebenfalls zu Umstrukturierungen kommen. Laut der heutigen Ankündigung sind etwa acht Prozent der Belegschaft beziehungsweise rund 900 Angestellte von den Entlassungen betroffen.

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass die Sony London Studios im Zuge der Maßnahmen komplett geschlossen werden, bestätigte Hermen Hulst, der Boss der PlayStation Studios, dass auch die großen PlayStation Studios nicht verschont bleiben.

„Diese Entscheidungen waren äußerst schwierig. Aber sie sind notwendig. Und ich denke, es ist wichtig, transparent zu sein“, führte Hulst zu den Entlassungen aus.

Entlassungen bei Guerrilla, Naughty Dog & Insomniac

In Europa sollen demnach Einsparungen bei den 2021 übernommenen Firesprite Studios vorgenommen werden. Selbiges gilt für das niederländische Studio Guerrilla Games. Dieses machte sich in der Vergangenheit mit der Shooter-Reihe „Killzone“ und der erfolgreichen „Horizon“-Serie einen Namen.

Blicken wir über den großen Teich in die USA. Hier trifft es zum einen Naughty Dog. Das in Santa Monica ansässige Studio sparte bereits im vergangenen Jahr Personal ein, indem es Verträge von Teilzeitangestellten nicht verlängerte. Zudem stellte Naughty Dog Ende 2023 die Arbeiten an einem Multiplayer-Projekt in der Welt von „The Last of Us“ ein.

Dass selbst erfolgreiche Projekte nicht vor Einsparmaßnahmen schützen, zeigt Insomniac Games. Denn trotz der Tatsache, dass sich das im letzten Oktober veröffentlichte „Marvel’s Spider-Man 2“ in wenigen Monaten mehr als zehn Millionen Mal verkaufte, fallen auch bei Insomniac Games Jobs dem Rotstift zum Opfer.

Zu den weiteren Betroffenen gehören laut Hulst nicht näher genannte kreative, technische und im Support tätige Teams. Wie viele Menschen bei den betroffenen Studios ihren Job verlieren, geht aus der offiziellen Stellungnahme von Hulst nicht hervor. Abschließend wies der Boss der PlayStation Studios darauf hin, dass diverse unangekündigte Projekte auf den Prüfstand gestellt und möglicherweise eingestellt werden.

„Wir haben uns unsere Studios und unser Portfolio angesehen, Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien bewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass einige dieser Projekte nicht fortgesetzt werden“, ergänzte Hulst, ohne jedoch genaue Namen zu nennen.

Weitere Meldungen zu Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren