505 Games & Keoken: Entlassungen und Schließungen bei weiteren Studios

Auch in dieser Woche setzen sich die Berichte um Entlassungen und Schließungen in der Videospielindustrie nahtlos fort. Dieses Mal trifft es den Publisher 505 Games und die "Deliver Us Mars"-Macher von Keoken Interactive.

Auch in den vergangenen Tagen dominierten Einsparmaßnahmen und Entlassungen die Schlagzeilen der internationalen Spielepresse. Während Sony Interactive Entertainment die Belegschaft der PlayStation Studios um acht Prozent reduzieren wird, kündigte EA in dieser Woche die Entlassung von knapp 670 Mitarbeitern an.

Leider ziehen sich Meldungen dieser Art aktuell wie der sprichwörtlich rote Faden durch die gesamte Branche. Überschaubar fallen die heute angekündigten Entlassungen bei den „Deliver Us Mars“-Machern von Keoken Interactive aus. Hier werden laut einer aktuellen Mitteilung vier Mitglieder des 19 Angestellte starken Kernteams entlassen.

CEO Keon Deetman kommentierte die Entlassungen wie folgt: „Dies wurde beschlossen, nachdem Paul und ich als Management bereits erhebliche Gehaltskürzungen vorgenommen hatten, die sogar so weit gingen, dass wir in den letzten Monaten überhaupt kein Gehalt bezogen haben.“

„Wenn Sie als Führungskraft das Glück haben, Dinge von der Unternehmensspitze aus zu entscheiden, zu planen oder zu erledigen, müssen Sie auch den ersten Schlag einstecken, wenn es schwierig wird.“

505 Games schließt offenbar mehrere Büros

Ein weiteres Studio, das aktuellen Berichten zufolge von Entlassungen betroffen ist, ist 505 Games. Wie Insider Gaming berichtet, werden im Zuge der Restrukturierung die 505 Games-Büros in Deutschland, Frankreich und Spanien geschlossen. Ein Schritt, der laut Insider Gaming zehn Angestellte den Job kosten wird.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Stellungnahme im Fall von 505 Games noch aussteht, dürfte der Schritt nicht überraschend kommen. Bereits im vergangenen November kündigte Digital Bros, der Mutterkonzern von 505 Games, nämlich an, seine Belegschaft um 30 Prozent reduzieren zu wollen.

„Der Videospielmarkt hat sich seit der Pandemie weiterentwickelt. Er ist bei neuen Spielen selektiver geworden. Dabei kehren die Verbraucher zunehmend zu gut etablierten Marken zurück und spielen diese Spiele über längere Zeiträume“, kommentierte Digital Bros diesen Schritt im November 2023.

Das in Mailand ansässige Studio weiter: „Um hochwertige und langfristig erfolgreiche Titel zu priorisieren, hat Digital Bros die Anzahl der Projekte in Entwicklung überdacht und wird dementsprechend die Organisationsstruktur überprüfen, um sie an das sich entwickelnde Wettbewerbsumfeld im mittel- bis langfristigen Bereich anzupassen und maximale betriebliche Effizienz zu gewährleisten.“

Im Laufe des gestrigen Tages erreichte uns die Meldung, dass 505 Games die Markenrechte an „Control“ an Remedy verkaufte. Ein Deal, der dem Studio 17 Millionen Euro in die Kassen spülte.

Quelle: Insider Gaming

