Gran Turismo 7: Update 1.43 mit neuen Autos, Extra-Menü und mehr zum Download

Polyphony Digital hat für “Gran Turismo 7” das Update 1.43 freigeschaltet. Mit an Bord sind die drei Fahrzeuge, die der Studio-Chef Kaz Yamauchi am vergangenen Wochenende in einem Tweet zeigte – zunächst aber nur anhand ihrer Silhouetten.

Dank der heutigen Ankündigung steht fest, um welche Modelle es sich handelt. Das neue Update für “Gran Turismo 7” hat allerdings noch mehr zu bieten, wie der Changelog offenbart. Die Freischaltung erfolgte im Laufe des Vormittags

Bei den drei neuen Fahrzeugen, die ab heute ein Teil von “Gran Turismo 7” sind, handelt es sich um den Audi TTS Coupé ‘09, den Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR ‘0 und den Renault R4 GTL ’85. Alle drei Neuzugänge tauchen bei „Legendäre Autos“ und „Gebrauchte Autos“ auf.

Polyphony Digital zeigt die neuen Fahrzeuge in einem Trailer.

Ebenfalls kam es zu Ergänzungen im Bereich der Weltstrecken, die um folgende Veranstaltungen erweitert wurden:

Japanischer Clubman Cup 550 WeatherTech Raceway Laguna Seca

Klassischer Sunday Cup Tsukuba Circuit

Europäischer Clubman Cup 600 Suzuka Circuit



Im Museum von Brand Central hat fortan der Bvlgari einen Auftritt. Und auch ein neues Extra-Menü kam hinzu. Nr. 36: „Sammlung: Lamborghini“ richtet sich an Spieler ab Sammlerstufe 43.

Das Café erhielt außerdem zusätzliche Dialoge mit Fahrzeugdesignern und Charakteren. Um auf die neuen Gespräche zuzugreifen, wechseln Spieler in der Garage zu den entsprechenden Autos.

Namentlich genannt werden:

Kunihisa Ito Nissan R92CP ‘92 Porsche 919 Hybrid ‘16 Toyota TS050 Hybrid ‘16



Hikonori Kagurazaka Eckert‘s Rod & Custom Mach Forty Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR ‘06



Tom Matano Aston Martin V12 Vantage GT3 ‘12 Dodge Charger SRT Hellcat ‘15



Shiro Nakamura Mazda RX500 ‘70



Jeremy Mercedes-Benz CLK-LM ‘98 300 SEL 6.8 AMG ‘71



Stella Mazda RX-VISION ‘15



Mit dem Update 1.43 von “Gran Turismo 7” erhöht sich die Anzahl der Fahrzeuge, bei denen ein Motorwechsel möglich ist. Neu dabei sind:

Nissan GT-R Premium Edition ‘17

Suzuki Jimny XC ‘18

Toyota GR Corolla MORIZO Edition ‘22

Toyota Sprinter Trueno 3door 1600GT APEX (AE86) ’83

Toyota SUPRA 3.0GT Turbo A ‘88

Zudem wurden die „Pyrenäen“ als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Ein weiterer Teil des “GT7”-Updates 1.43 sind Anpassungen und Verbesserungen, die verschiedene Bereiche des Rennspiels betreffen.

Polyphony Digital hat den Text, der den Ansaugtyp eines Fahrzeugs anzeigt, folgendermaßen geändert:

T (Turbo) → TL (Turbolader)

ST (Superturbo) → TL+KPR (KPR)

Die Preise für Fahrzeuge aus der Hagerty-Sammlung bei „Legendäre Autos“ wurden neu kalkuliert, basierend auf den tatsächlichen Werten des Partners Hagerty im Bereich klassischer Automobile. Die überarbeiteten Preise treten beim nächsten Fahrzeugangebot in Kraft und eine weitere Anpassung ist für Mai 2024 geplant.

Hinzu kommen die folgenden Änderungen:

Weltstrecken Die wöchentlichen Herausforderungen werden fortan jeden Freitag aktualisiert. Es ist möglich, an Drift-Rennen und Zeitrennen teilzunehmen, selbst wenn keine Leistungspunkte (LP) berechnet werden können.

Multiplayer Ein Problem in Splitscreen-Rennen wurde behoben, durch das die Rennanzeige während eines Boxenstopps verschwand.

Lokalisierung Verschiedene Probleme mit der Textlokalisierung wurden behoben.

Sonstiges Diverse andere Fehler wurden behoben.



Der Changelog zum Update 1.43 ist auf der Webseite der „Gran Turismo“-Reihe hinterlegt. Reichlich Bilder zu den Neuerungen liefert ein weiterer Eintrag.

