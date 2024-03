Elden Ring: Gibt ein unscheinbarer Schild Hinweise auf den DLC?

Bald erscheint die erste Erweiterung für das 2022 erschienene "Elden Ring". Die Spieler glauben nun, in einem Schild, das es bereits seit dem Launch im Spiel gibt, einen Hinweis auf die kommenden Inhalte von "Shadow of the Erdtree" gefunden zu haben.

Die Zwischenlande von „Elden Ring“ haben einige Geschichten und Mysterien zu bieten. Besonders nachdem der Director Hidetaka Miyazaki vor Kurzem angab, dass die Spieler noch nicht alle Geheimnisse des Spiels aufgedeckt haben, drehen einige Nutzer wieder einmal alle Steine in der Welt des Action-Rollenspiels um.

Und scheinbar wurde bei der Suche wirklich ein neues Detail entdeckt. Ein Nutzer hat ein Schild in der Höhle des Weisen auf dem Altus-Plateau hinter einer Scheinwand gefunden. Das Kerzenbaum-Holzschild scheint auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein, allerdings ist seine Item-Beschreibung recht interessant.

Schild ist schon seit dem Launch im Spiel, war bislang jedoch uninteressant

Bei dem betreffenden Schild handelt es sich um ein einfaches Holzschild in verwittertem Blau. Allerdings prangt auf dem Kerzenbaum-Holzschild auch noch der namensgebende „Kerzenbaum“. „Ein hoher mittelgroßer Holzschild. Für seine Größe leicht und einfach zu führen“, heißt es in der Beschreibung des Items. Der zweite Teil der Lore ist jedoch besonders interessant: „Das Motiv des brennenden Kerzenbaums gilt als heimliche Prophezeiung einer Todsünde und ist daher verboten.“

Bislang stand das Schild wenig im Fokus der Spieler, was sich jedochzur kommenden Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ geändert hat. Denn in dem Clip taucht das Symbol des „Kerzenbaums“ mehrfach auf. Auch scheint es das Emblem der Fraktion von Messmer the Impaler zu sein, der neue Charakter, dem die Spieler in den Schattenlanden der Erweiterung begegnen. Als Messmer in dem Trailer auftaucht, ist er von Kerzen umgeben. Darüber hinaus scheint es mehrere Gegner zu geben, die mit Kerzenhaltern kämpfen oder Ausrüstung mit dem Symbol tragen. Außerdem gibt es in den Schattenlanden auch noch einen brennenden Baum, der ein „Kerzenbaum“ sein könnte.

Was es mit dem neuen Symbol auf sich hat, werden die Spieler mit dem kommenden DLC erfahren. „Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Laut Hidetaka Miyazaki soll es sich dabei um die bislang größte Erweiterung von FromSoftware handeln.

Quelle: Reddit, Eurogamer, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren