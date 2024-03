Alone in the Dark: Downloadgröße & Preload-Start bekannt – Mit PS Plus zehn Prozent sparen

Alone in the Dark:

Nach mehreren Verschiebungen wird der Horror-Reboot "Alone in the Dark" in diesem Monat unter anderem für die PS5 erscheinen. Dank "PlayStation Game Size" wissen wir schon jetzt, wie viel freien Speicherplatz wir für das schaurige Abenteuer reservieren müssen.

Mit „Alone in the Dark“ kehrt der bekannte Horror-Klassiker in diesem Monat in Form eines spielerisch wie inhaltlich erweiterten Reboots auf die Konsolen und den PC zurück.

Knapp zwei Wochen vor dem Release liefert uns „PlayStation Game Size“ die Downloadgröße des Horror-Reboots. Unter Berufung auf die Datenbanken des PlayStation Networks heißt es, dass die Downloadgröße von „Alone in the Dark“ bei 29,907 Gigabyte liegen wird. Wie gehabt gilt diese Angabe lediglich für das Spiel an sich.

Ein mögliches Day-One-Update käme noch hinzu. Weiter berichtet „PlayStation Game Size“, dass der Preload von „Alone in the Dark“ am Montag, den 18. März 2024 um 15 Uhr unserer Zeit startet.

Dadurch ist gewährleistet, dass ihr die Daten im Vorfeld herunterladen und pünktlich zum Release loslegen könnt.

PS Plus-Nutzer sparen bei der Vorbestellung zehn Prozent

Wer Interesse an dem Horror-Reboot hat und „Alone in the Dark“ gerne vorbestellen möchte, wird im PlayStation Store fündig. Der Preis des schaurigen Abenteuers liegt bei 59,99 Euro. Solltet ihr eine laufende PlayStation Plus-Mitgliedschaft euer Eigen nennen, könnt ihr bei der Vorbestellung zehn Prozent des Preises einsparen. Somit bezahlt ihr für die Standard-Version lediglich 53,99 Euro.

Dieses Angebot ist bis zum Mittwoch, 20. März 2024 um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und somit bis zum Release von „Alone in the Dark“ gültig. Mit dem Reboot feiert der Klassiker, der das Genre des Survival-Horrors einst begründete, auf den aktuellen Systemen ein Comeback. Die Geschichte dreht sich um die beiden Protagonisten Edward Carnby und Emily Hartwood.

Das ungleiche Duo begibt sich auf die Suche nach Emilys verschwundenem Onkel und stößt im Derceto-Anwesen auf ein düsteres Geheimnis.

„Die nächste Tür, die du öffnest, könnte in ein Albtraumreich und zum Zerfall deines Geistes führen. Reise in das Lousiana zwischen den Weltkriegen, wo Dekadenz finstere Geschichten hervorbringt. Geschichten um die Flucht vor Trauma in die Arme von etwas Bösartigem, das ganze Zeitalter geduldig gewartet hat“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Alone in the Dark“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store einen kostenlos spielbaren Prolog.

