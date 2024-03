Deviation Games: Sony-Partner verkündet Studioschließung

Im Sommer 2021 hatten Sony Interactive Entertainment und Deviation Games bekanntgegeben, dass sie gemeinsam an einem PlayStation 5-Exklusivtitel arbeiten. Allerdings hatten die Entwickler in all den Jahren keine Details zu der Entwicklung enthüllt.

Das Ende von Deviation Games war abzusehen

Nachdem im vergangenen Jahr bereits Berichte die Runde machten, dass Deviation Games von Entlassungen betroffen gewesen sei, haben die Verantwortlichen in den letzten Stunden offiziell die Studioschließung verkündet.

„Mit schwerem Herzen verkünden wir die Schließung von Deviation Games. Ich möchte unser gesamtes Team aus tiefstem Herzen danken. Danke für all eure harte Arbeit, euer Engagement und eure Beiträge zu Deviation. Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit mit jedem einzelnen von euch zusammengearbeitet zu haben.“ Kriste Stull, Chief Human Resources and Operations Officer, Deviation Games via LinkedIn

Das Studio wird in Kürze auch ein Networking Event für die Mitarbeiter veranstalten, an dem alle einstellenden Unternehmen teilnehmen können. Somit versucht man die Mitarbeiter schnell in neue Arbeit zu bringen.

Deviation Games wurde im Jahre 2020 von Dave Anthony und Jason Blundell gegründet. Die beiden Entwickler sind Veteranen aus der Gaming-Branche, die in der Vergangenheit vor allem am Zombies-Modus der „Call of Duty: Black Ops“-Reihe gearbeitet hatten. Als man gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment ein Exklusivspiel ankündigten, stand ein möglicher kooperativer Multiplayer-Shooter durchaus im Raum.

Jedoch schien es bei Deviation Games schon länger nicht mehr nach Plan zu verlaufen. Jason Blundell hatte nämlich bereits im September 2022 mitgeteilt, dass er sein Studio verlässt und fortan direkt bei Sony Interactive Entertainment arbeitet. Als im letzten Jahr auch Insider berichteten, dass die Entwicklung des Exklusivspiels möglicherweise vollständig eingestellt wurde, war es nur eine Frage der Zeit bis die traurige Nachricht Gewissheit werden würde.

Wir wünschen allen betroffenen Mitarbeitern alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Sony Interactive Entertainment hat sich zu der Studioschließung noch nicht zu Wort gemeldet.

