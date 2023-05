Deviation Games: PS5-Exklusiv-Titel eingestellt? Weitere Quelle liefert Hinweis

In den vergangenen zwei Jahren arbeiteten die Entwickler von Deviation Games an einem Exklusiv-Titel für die PS5. Nachdem vor wenigen Tagen von Entlassungen bei dem Studio die Rede war, scheinen sich aktuell die Hinweise auf ein Aus des Projekts zu verdichten.

Deviation Games arbeitete an einem exklusiven Projekt für die PS5.

In den vergangenen Jahren fädelten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise PlayStation mehrere Partnerschaften mit externen Studios ein, aus denen Exklusiv-Titel für die PlayStation 5 hervorgehen sollten.

Vor wenigen Tagen erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass ein PS5-Exklusiv-Titel, der sich beim US-amerikanischen Studio Deviation Games in Entwicklung befand, in Schieflage geraten sein könnte. Demnach wurden rund 90 Entwickler und somit die Hälfte der Belegschaft entlassen.

Nachdem in den letzten Tagen darüber spekuliert wurde, dass dieser einschneidende Schritt auf ein Aus des PS5-Exklusiv-Titels hindeuten könnte, bestätigte mit dem Insider Colin Moriarty eine weitere Quelle, dass das besagte Projekt eingestellt wurde.

Bei seinen Angaben bezieht sich Moriarty auf einen Entwickler, der an dem Projekt arbeitete und von den Entlassungen betroffen war.

Projekt offenbar ein kostspieliger Fehlschlag

Bei Moriarty haben wir es nicht mit der ersten Quelle zu tun, die vom Aus des Titels berichtete. Der Twitter-Nutzer „bogorad222“ möchte ebenfalls erfahren haben, dass der PlayStation 5-Exklusiv-Titel von Deviation Games eingestellt wurde. Auch „bogorad222“ beruft sich bei seinen Angaben auf einen Entwickler des kalifornischen Studios.

Sollten sich die Meldungen um das Aus des PS5-Exklusiv-Titels bewahrheiten, dürften wir es mit einem kostspieligen Fehlschlag zu tun haben. Laut dem Lebenslauf von Shaun Edwardes, der von 2019 bis 2021 als Chief Operation Officer bei Deviation Games tätig war, belief sich das Budget des Projekt auf etwa 50 Millionen Euro.

Offizielle Stellungnahmen seitens Deviation Games beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zur Entwicklung der vergangenen Tage stehen noch aus. Sollten die Verantwortlichen bezüglich für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Woran Devation Games im Detail arbeitete, ist ebenfalls unklar, da bislang keine konkreten Details zu dem geplanten PS5-Exklusiv-Titel genannt wurden. Im Prinzip wissen wir nur, dass sich der Titel über einen Zeitraum von zwei Jahren in Arbeit befindet beziehungsweise befand.

Unbestätigten Berichten zufolge war ein Shooter geplant, der über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden sollte.

