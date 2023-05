Deviation Games: PS5-Projekt eingestellt? Lebenslauf nennt Budget des Titels

Im Juni 2021 kündigte das Studio Deviation Games, das sich zu großen Teilen aus ehemaligen „Black Ops“-Entwicklern zusammensetzt, eine Zusammenarbeit mit PlayStation an, aus der ein nicht näher konkretisierter Exklusiv-Titel für die PlayStation 5 hervorgehen sollte.

Nachdem es um den Titel in der Vergangenheit recht still wurde, erreichten uns in der vergangenen Woche Berichte über eine Entlassungswelle bei Deviation Games, der knapp 90 Angestellte und somit die Hälfte der Belegschaft zum Opfer fielen.

Eine Meldung, die schnell die Vermutung aufkommen ließ, dass sich Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Verantwortlichen von PlayStation dazu entschieden haben könnten, das Projekt von Deviation Games einzustellen.

Befeuert werden die Gerüchte um das Aus des Titels von einem Entwickler von Deviation Games, der laut dem Twitter-Nutzer „bogorad222“ darauf hinwies, dass das Projekt gecancelt wurde. Offenbar aus Kostengründen, wie der nicht näher genannte Entwickler angemerkt haben soll.

Bisher wollten aber weder Sony Interactive Entertainment noch Deviation Games das Aus des PS5-Exklusiv-Projekts bestätigen. Sollten sich die Gerüchte um das Aus bewahrheiten, dann könnte es sich allerdings um einen kostspieligen Fehlschlag handeln. So geht aus dem Lebenslauf von Shaun Edwardes, der von 2019 bis 2021 als Chief Operation Officer bei Deviation Games arbeitete, hervor, dass das Budget des Titels bei 50 Millionen US-Dollar lag.

Bei Deviation Games handelt es sich um eines von mehreren Entwicklerstudios, die sich in den letzten Jahren zu einer exklusiven Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment entschlossen. Das von den PlayStation-Machern verfolgte Ziel: Neue Multiplayer- und Live-Service-Titel auf den hauseigenen Plattformen zu etablieren.

Dass es dabei nicht immer rund läuft, zeigen nicht nur die aktuellen Meldungen rund um Deviation Games. Auch bei Final Strike Games wurde offenbar ein Projekt eingestellt, das aus einer Zusammenarbeit mit PlayStation hervorgehen sollte. Laut einem involvierten Entwickler cancelte Sony Interactive Entertainment einen Science-Fiction-Shooter, der sich bei Final Strike Games für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung befand.

Auch hier soll das Aus des Projekts zu Entlassungen geführt haben.

He confirmed it by accident

Question: Do you know why Sony canceled your project?

Answer:I’m really not sure, other than probably cost cutting.

— Timur222 (@bogorad222) May 13, 2023