Spider-Man Multiplayer: Trailer soll eingestelltes PS5-Spiel zeigen

Ein geleakter Trailer zu "Marvel’s Spider-Man: The Great Web" lässt offenbar einen Blick auf die abgebrochene Live-Online-Adaption der Superheldenserie von Insomniac Games werfen.

Insomniac Games arbeitete einst an einem Multiplayer-Spiel im Universum von “Marvel’s Spider-Man”. Die Entwicklung wurde längst eingestellt. Allerdings verrät ein Berichten zufolge geleakter Trailer in etwa, was das Studio mit dem Mehrspieler-Titel im Sinn hatte.

“Marvel’s Spider-Man: The Great Web” sollte ursprünglich als Live-Service-Spiel mit einem Fünf-Personen-Multiplayer-Konzept entwickelt werden. Geplant war, dass Spieler in New York City gegen die „Sinister Six“ kämpfen.

Das Spiel hätte ein Multiversum-Modell (möglicherweise inspiriert durch Scarlet Witch) sowie umfangreiche Möglichkeiten zur Charakteranpassung geboten.

Mit ein paar Freunden “besser dran”

Im geleakten Trailer ist zu hören: “New York City. Es gibt nichts auf der ganzen Welt, was ich nicht für diesen großen, schönen Apfel [Big Apple, Spitzname der Stadt] tun würde. In einem Moment schlingst du ein Stück von Vinnie’s herunter, im nächsten musst du einen Gefängnisausbruch eines Superschurken verhindern.“

Weiter: “Manchmal kannst du es als einsamer Wolf schaffen, aber mit ein paar Freunden bist du besser dran. Ich habe die Sinister Six schon mal gesehen… aber noch nie so methodisch – so brutal. Ich glaube nicht, dass ich diesmal ausreichen werde, Leute. Aber zusammen könnten wir es schaffen.”

Der Trailer zu “Marvel’s Spider-Man: The Great Web” ähnelt im Grunde dem, was Spieler von den Einzelspieler-Abenteuern gewohnt sind. Aufgrund der Multiplayer-Komponente wäre jedoch ein anderes Gameplay entstanden.

Beim Sprecher handelt es sich um Yuri Lowenthal, der Peter Parker seine Stimme leiht. Und der Trailer macht den Eindruck, dass er für eine offizielle Veröffentlichung bereit gewesen wäre. Doch dazu wird es nicht kommen. Insomniac Games gab schon Ende 2023 bekannt, dass „Marvel’s Spider-Man: The Great Web“ nicht auf den Markt kommen wird und die Entwicklung längst vom Tisch ist.

Wäre der Titel ein Erfolg geworden? Superhelden-Ausflüge mit Koop-Komponenten hatten zuletzt mit Herausforderungen zu kämpfen, da sowohl “Gotham Knights” als auch “Suicide Squad: Kill the Justice League” hinter den Erwartungen blieben. Womöglich hätte “Marvel’s Spider-Man: The Great Web” der Marke eher geschadet.

Einen weiteren klassischen Teil der “Marvel’s Spider-Man”-Reihe können Fans durchaus erwarten. Außerdem werkelt Insomniac Games an „Marvel’s Wolverine“ für die PS5.

