Marvel’s Spider-Man: Multiplayer-Spiel schon lange vom Tisch

Nach einem erfolgreichen Launch des PS5-exklusiven Superhelden-Abenteuers „Marvel’s Spider-Man 2“ sollte es für die Entwickler von Insomniac Games eine erholsame Weihnachtszeit werden. Doch der Leak von 1,3 Millionen Dateien, die zuvor Opfer eines Hacks wurden, machten den Plan für viele Mitarbeiter zunichte.

In der Medienbranche wurde der Leak sehr unterschiedlich behandelt. Die meisten Redaktionen beschränkten sich auf die nötigsten Hintergründe. Warum es aber tatsächlich wichtig sein kann, geleakte Informationen richtig einzuordnen, zeigt das ursprünglich geplante Multiplayer-Projekt zu „Marvel’s Spider-Man“.

Multiplayer-Pläne sind längst vom Tisch

Das Mehrspieler-Spidey-Abenteuer war ein Teil des Leaks, was je nach Sichtweite die Hoffnung oder Befürchtung aufkommen ließ, dass sich auch Insomniac Games der von Sony geplanten Live-Service-Offensive anschließt.

Allerdings werden die Pläne schon lange nicht mehr verfolgt, wie Bloombergs Jason Schreier in Erfahrung bringen konnte.

„Viele der Dokumente, die aufgrund des Leaks online verbreitet wurden, waren alt und sind möglicherweise nicht mehr korrekt, wie zum Beispiel die Pläne für ein Multiplayer-Spiel von Spider-Man, das laut Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind, eigentlich schon vor langer Zeit abgesagt wurde“, so der in der Branche gut vernetzte Journalist.

Entsprechend vorsichtig müssen alle im Leak enthaltenen Informationen behandelt werden, da es sich um längst überholte und nicht mehr relevante Pläne und Gedankenspiele handeln kann.

Das gestoppte „Marvel’s Spider-Man: The Great Web“ sollte ein kooperatives Live-Service-Erlebnis für mehrere Spieler werden. Es hätte die Rückkehr von Miles und Peter ermöglicht und gleichzeitig die neuen Charaktere Silk und Spider-Gwen eingeführt. Ebenfalls war eine längerfristige Unterstützung samt Battle Pass und Co geplant.

Zum Thema: Insomniac Games – Nach dem großen Leak – Jetzt spricht das Studio

Nach der Einstellung von „The Last of Us Online“, das bei Naughty Dog entstand, scheinen die großen Live-Service-Pläne von Sony zunehmend in der Schublade zu verschwinden. Einige Ideen aus dem Multiplayer-Projekt von Insomniac Games jedoch könnten überleben und ein integrierter Bestandteil künftiger „Marvel’s Spider-Man“-Spiele werden. Entsprechende Hinweise gab es im Leak. Doch auch sie könnten längst überholt sein.

