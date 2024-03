Neuer Meilenstein: Resident Evil 4 Remake verkauft sich weiterhin hervorragend

Capcom konnte mit Remakes klassischer Spiele in den vergangenen Jahren große Erfolge feiern. Und ein Titel, der erst vor einem Jahr auf den Markt kam, entwickelte sich zu einem Dauerbrenner, der zuletzt einen weiteren Meilenstein hinter sich ließ.

Capcom gab heute eine neue Verkaufszahl zum Remake von “Resident Evil 4” heraus, nachdem zuletzt ähnliche Erfolgszahlen zu “Monster Hunter” geteilt wurden.

Resident Evil 4-Remake erreicht 7 Millionen Verkäufe

Das im März 2023 veröffentlichte “Resident Evil 4” kommt inzwischen auf mehr als sieben Millionen abgesetzte Exemplare. Im Januar war noch von 6,48 Millionen Verkäufen die Rede.

Mit dem Remake wurde das Original aus dem Jahr 2005 nicht nur überarbeitet und auf die aktuellen Plattformen zugeschnitten. Ebenfalls erfolgten Veränderungen und Erweiterungen, die mit dem im vergangenen Jahr nachgereichten Virtual-Reality-Modus für PlayStation VR2 ihren Höhepunkt fanden.

“Das Spiel wurde sowohl von Fans der Serie als auch von Neueinsteigern gelobt, weil es ein frisches Spielerlebnis bietet, das den Reiz des Originals sorgfältig wiederherstellt“, so Capcom.

Eine weitere Neuerung ist der “Separate Ways”-DLC, der seit September 2023 zum Download bereitsteht. Das Gesamtpaket samt Hauptspiel erschien zwischenzeitlich als Gold-Edition.

Weitere Neuauflagen bzw. Remakes werden folgen. Darüber sprach Capcom in der Vergangenheit, ohne einen Namen zu nennen. Am wahrscheinlichsten ist die Neuveröffentlichung des fünften Hauptspiels, in dem Chris Redfield und seine Partnerin Sheva Alomar nach Afrika reisen.

Für den Spitzenplatz reicht es nicht

Seit dem Launch des ersten Spiels der “Resident Evil”-Reihe im Jahr 1996 wurden mehr als 154 Millionen Exemplare der einzelnen Spiele verkauft. Andere Titel der Reihe liegen vor “Resident Evil 4”, verweilen aber auch länger auf dem Markt.

Ein bedeutender Treiber ist das Remake von “Resident Evil 2” (2019), das mehr als 13,6 Millionen Mal über die Ladentische ging oder über andere Vertriebsformen abgesetzt wurde. “Resident Evil 7” (2017) kommt auf mehr als 13 Millionen Verkäufe.

Auch “Resident Evil Village” (2021, 9,3 Millionen), “Resident Evil 5”, (2009, 9 Millionen), “Resident Evil 6” (2012, 9 Millionen) und “Resident Evil 3” (2020, 8,4 Millionen) schlugen sich ordentlich.

Weitere Meldungen zur Resident-Evil-Reihe:

Während noch offen ist, was als Nächstes kommt, versichert Capcom, dass man “die Erwartungen aller Beteiligten” erfüllen möchte, indem das Unternehmen die „branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.”

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren