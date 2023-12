Resident Evil 4: VR-Modus mit neuen Gameplay-Features für PS VR2

Am morgigen 8. Dezember 2023 wird das Remake von “Resident Evil 4” ein ganzes Stück intensiver und gruseliger. Denn der VR-Modus geht an den Start.

Im Vorfeld der Veröffentlichung widmeten sich der Producer Masato Kumazawa und der Director Keisuke Yamakawa der Entwicklung, den Besonderheiten der neuen Spielkomponente und den PS5-Features, die einen Einfluss auf die VR-Intensität haben.

Änderungen am Messerkampf

Während der VR-Modus quasi dieselbe Handlung erleben lässt, die Spieler ohne Headset genießen können, kommt es zu Änderungen am Gameplay. Als Beispiel wird im Interview ein Messerkampf genannt.

Demnach können Spieler Krauser im VR-Modus von “Resident Evil 4” mit einem Messer in beiden Händen angreifen, was im Hauptspiel nicht vorgesehen ist.

„Spieler können – nur im VR-Modus – beide Hände gleichzeitig verwenden“, so Yamakawa. Das habe neue Mechaniken und Aktionen ermöglicht, die diese Fähigkeit im gesamten Spiel “so weit wie möglich nutzen”.

Der Messerkampf wird im VR-Modus deutlich intensiver.

Änderungen gegenüber dem VR-Modus von “Resident Evil Village” ergeben sich auch beim Inventar, das direkt an den ursprünglichen Inventarplatz zurückgebracht werden kann. Dabei kommt es bei Messern zu einem zusätzlichen Vorteil: Ihre Haltbarkeit erholt sich ein wenig, wenn sie manuell wieder in die Scheide gesteckt werden.

„Ich denke, dass das Zurückstecken einer Waffe in ihr Holster das Erlebnis, als Leon in VR zu spielen, bereichert, daher empfehle ich den Spielern, sich das zur Gewohnheit zu machen“, so Yamakawa.

Spieler kommen näher an den Feind heran

Auch die Umstellung von der Third- auf die First-Person-Perspektive intensiviert das Erlebnis. Denn Spieler sind nicht mehr nur Zuschauer, sondern ein Teil des Geschehens.

Kumazawa dazu: “Da es sich bei Resident Evil um ein Survival-Horror-Spiel handelt, bringt die Ego-Perspektive den Spieler näher an den Feind heran. Die Spannung der Kampfsequenzen und das Gefühl des Schreckens in den Horrorszenen sind viel intensiver.”

Einer der aufregendsten Aspekte von VR liege darin, zu sehen, wie groß Objekte oder Charaktere im Spiel im Vergleich zu einem selbst sind.

“Ich war schockiert darüber, wie groß Lady Dimitrescu im VR-Modus von RE Village war”, so Kumazawa. “Ich denke, wir freuen uns alle darauf, im VR-Modus von RE4 gegen Bosse wie El Gigante und Dorfvorsteher Bitores Méndez anzutreten.”

Die Gegner wirken im VR-Modus von „Resident Evil 4" größer und bedrohlicher.

Bei den Größenverhältnissen muss beachtet werden, dass die Kamera im VR-Modus von “Resident Evil 4” etwas unterhalb der normalen Augenhöhe von Leon positioniert ist. Capcom begründet diese Anpassungen mit der Größe des Charakters, der bei den Angriffen der Dorfbewohner auf sie herabblicken würde. Zugunsten eines “dramatischeren und eindrucksvolleren Erlebnisses” wurden daher Modifikationen vorgenommen.

Auch bei den Rätseln kam es zu Anpassungen. Die Zifferblatt-Rätsel werden mit beiden Händen gleichzeitig gelöst. Und bei Rätseln mit dem Würfel darf dieser tatsächlich in den Händen gehalten und gedreht werden. “Wir haben darauf geachtet, Funktionen zu implementieren, die Spieler von einem VR-Spiel erwarten”, heißt es dazu.

Mit den „eigenen“ Händen können nicht nur Waffen bedient, sondern auch Objekte untersucht und Rätsel gelöst werden.

PS VR2-Spieler profitieren von PS5-Features

Auch die VR-Version von “Resident Evil 4” profitiert von den typischen PS5-Funktionen, darunter die adaptiven Trigger, die den Abzug der unterschiedlichen Waffen spüren lassen.

Die Rumble-Funktion von PlayStation VR2 vermittelt wiederum Einflüsse der direkten Umgebung, darunter der Wind und explodierende Sprengstoffe, die bei einer Falle eine ziemliche schockierende Auswirkung haben sollen.

Ebenfalls kommt es zu einer leichten Headset-Vibration, wenn Spieler im VR-Modus von “Resident Evil 4” mit einem Minenwagen oder Jetski fahren.



Die 3D-Audiofunktion profitiert wiederum von Waffensoundeffekten, die für den VR-Modus neu aufgenommen wurden. Man habe viel Wert auf die Vertonung gelegt, damit “feindliche Positionen anhand der von ihnen erzeugten Geräusche” erkannt werden können.

Das komplette Interview mit weiteren Aussagen zum VR-Modus von “Resident Evil 4” könnt ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog lesen. Welche weiteren VR-Spiele im Dezember erscheinen, ist in dieser Meldung zusammengefasst.

