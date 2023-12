PlayStation VR2: Die Neuerscheinungen des Monats mit Resident Evil 4 und mehr

Nach einem eher mauen Sommer nahm PlayStation VR2 zuletzt endlich Fahrt auf und bescherte uns die eine oder andere unterhaltsame Spielerfahrung.

Auch in den kommenden Wochen dürfen sich Spielerinnen und Spieler, die das Virtual-Reality-Headset ihr Eigen nennen, auf potenzielle Hits freuen. Insbesondere Horror-Fans kommen bei den Highlights im Monat Dezember 2023 auf ihre Kosten.

Wir haben die wichtigsten PSVR2-Neuerscheinungen der nächsten Wochen zusammengefasst und liefern euch Details zu dem, was spielerisch geboten wird.

Los geht es schon am Dienstag, den 5. Dezember 2023, an dem eine Reise in das feudale Japan ansteht.

Arashi: Castles of Sin – Final Cut (5. Dezember 2023)

Die Rede ist vom Action-Titel „Arashi: Castles of Sin – Final Cut“, in dem wir in die Rolle des Assassinen Kenshiro schlüpfen und uns laut den Entwicklern von Endeavor One in der „ultimativen Shinobi-Fantasy-Welt“ wiederfinden. Bei Kenshiro handelt es sich um das letzte noch lebende Mitglied des Adelshauses Arashi.

Zusammen mit seinem Wolfsgefährten Haru durchreist Kenshiro diese Welt und verfolgt das Ziel, Rache für den Tod seiner Familie zu üben, indem er die sogenannten Six Oni zur Strecke zu bringt. Die unterschiedlichen Funktionen von PlayStation VR2 sorgen laut Entwicklerangaben nicht nur für ein authentisches und immersives Stealth-Gameplay.

Darüber hinaus wird uns der Zugriff auf ein authentisches Waffenarsenal eingeräumt. Zu diesem gehören ein Blasrohr, vergiftete Lebensmittel, Pistolen, Minen, Pfeile oder Schwerter, mit denen wir unsere Widersacher niederstrecken und Rache für die Verbrechen an unserer Familie üben.

Arizona Sunshine 2 (7. Dezember 2023)

Mit „Arizona Sunshine 2“ geht der beliebte Zombie-Shooter in dieser Woche in seine zweite Runde. Ein weiteres Mal versetzt Vertigo Games die Spielerinnen und Spieler in eine zerstörte Welt, in der blutrünstige Zombies Jagd auf die Überlebenden machen. Als Besonderheit heben die Entwickler den Story-Modus hervor, der euch spannende Geschichten in der Welt von „Arizona Sunshine“ erzählt.

Des Weiteren machten die Entwickler von Vertigo Games Gebrauch von den technischen Möglichkeiten von PlayStation VR2 und versahen den Shooter „mit Animationen und Hintergrundgrafiken der nächsten Generation“. Zu den spielerischen Neuerungen gehören der Begleiter Freddy, der aktiv in den Kampf eingreift, sowie das Verstümmelungs- und Blutsystem, mit dem für frischen Wind gesorgt wird.

„Arizon Sunshine 2“ könnt ihr wahlweise alleine oder zu zweit (Kampagne) beziehungsweise zu viert (Horde-Modus) spielen. Zudem versprechen die Entwickler diverse neue Inhalte, die nach dem Launch des Sequels veröffentlicht werden. „Arizone Sunshine 2“ wird in zwei Versionen veröffentlicht.

Die Standard-Version ist im PlayStation Store für 49,99 Euro verfügbar. Die Deluxe Edition, die exklusive Inhalte wie zusätzliche Skins bietet, könnt ihr euch für 59,99 Euro sichern.

Resident Evil 4 – VR-Modus (8. Dezember 2023)

Das Highlight im Dezember ist ohne Zweifel der heiß erwartete VR-Modus von „Resident Evil 4“. Nennt ihr das Remake euer Eigen, könnt ihr den VR-Modus in Form eines kostenlosen Updates herunterladen. Erfreulich: Pünktlich zum Release des VR-Modus am 8. Dezember 2023 erscheint eine kostenlose Demo, die euch den ersten Dorf-Abschnitt in VR spielen lässt. Das Hauptspiel ist dafür nicht vonnöten.

Geht es um die Handlung und die Inhalte, dann bietet der VR-Modus die gleiche Kost wie die Standard-Version. Allerdings sorgt die Integrierung der PSVR2-exklusiven Features laut Capcom für eine besonders immersive Erfahrung. Beispielsweise führt die Unterstützung des 3D-Audio-Features dazu, dass ihr den Horror von „Resident Evil 4“ intensiv wie nie erlebt.

Dafür sorgen auch das haptische Feedback und die neue First-Person-Perspektive, aus der ihr Leons Suche nach Ashley und das daraus resultierende Abenteuer erlebt. Das Remake zu „Resident Evil 4“ gehört zu den besten Spielen des Jahres 2023 und lädt definitiv dazu ein, im VR-Format noch einmal erlebt zu werden.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (14. Dezember 2023)

Ein weiterer bekannter Name, der in diesem Monat für PlayStation VR2 erscheint, ist „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2“. Im neuesten Ableger der bekannten Horror-Serie steht ihr erneut vor der Aufgabe, dutzende furchterregenden Jobs bei Fazbear Entertainment in Angriff zu nehmen und zu meistern.

Zu den Aufgaben gehören das Zubereiten von Speisen, Erste-Hilfe-Maßnahmen in Notfällen oder die Besetzung eines DJ-Pults. Entwicklerangaben zufolge ist „Freddy’s: Help Wanted 2“ darauf ausgelegt, dass die kurzweiligen Aufgaben dank der zufälligen, dynamischen Herausforderungen wieder und wieder gespielt werden können.

In Kombination mit den Features wie dem 3D-Audio oder dem haptischen Feedback der PSVR2-Controller soll „Freddy’s: Help Wanted 2“ die schaurige Atmosphäre der Reihe auf dem Sony-VR-Headset auf ein ganz neues Level heben.

Auch Anfang 2024 ist auf PlayStation VR2 für Software-Nachschub gesorgt. Im Januar erscheint beispielsweise „Border Bots VR“. Versprochen wird eine unbeschwerte Rätsel-Simulation, die in einer Zukunft spielt, in der die Erde von einer KI beherrscht wird. Am 8. Februar 2024 wiederum erscheint die VR-Version des Kult-Shooters „Bulletstorm“.

Ursprünglich sollte „Bulletstorm“ schon in diesem Jahr den Weg auf PlayStation VR2 finden. Kurz vor dem geplanten Release wurde „Bullestorm“ jedoch auf den Februar verschoben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um für eine noch bessere Spielerfahrung zu sorgen.

Auf welche PSVR2-Spiele der nächsten Wochen freut ihr euch besonders?

