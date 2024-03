Helldivers 2: Exklusives Merchandise im PlayStation Gear Store gelandet – Vorbestellungen möglich

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, landete in dieser Woche exklusives Merchandise zum Coop-Shooter "Helldivers 2" im PlayStation Gear Store. Die neuen Artikel können ab sofort vorbestellt werden.

Mit dem kooperativen Multiplayer-Shooter „Helldivers 2“ lieferten die Entwickler der Arrowhead Game Studios einen der bisherigen Überraschungshits des Jahres 2024 ab.

Sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland sicherte sich „Helldivers 2“ im letzten Monat beispielsweise die Spitze der Software-Charts. Fans des Shooters, die sich die Frage gestellt haben, ob und wann mit passendem Merchandise zu „Helldivers 2“ zu rechnen ist, dürfen sich heute freuen.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, warten im PlayStation Gear Store ab sofort entsprechende und exklusive Fanartikel auf interessierte Käuferinnen und Käufer.

„Die aufregende Kollektion umfasst alles von Bekleidung bis hin zu Accessoires, die so gestaltet sind, dass sie den Geist des Spiels verkörpern. Spieler sind eingeladen, die auffälligen Designs zur Schau zu stellen, die die Essenz des Kampfes von Super Earth für Freiheit und Demokratie einfangen“, so der Publisher.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich

Zu den neuen Produkten gehört zum einen das T-Shirt „Orbital Precision Strike“ in der Farbe Schwarz. Das T-Shirt steht in den Größen XS bis 2XL zur Verfügung und wartet zum Preis von 40,99 Euro auf Interessenten. Hinzukommt ein schwarzer Hoodie im Design von „Helldivers 2“, der ebenfalls in den Größen XS bis 2XL bestellt werden kann. Hier liegt der Preis bei 99 Euro.

Eine Kappe mit dem Logo von „Helldivers 2“ wird für 22,99 Euro angeboten. Den vorläufigen Schlusspunkt unter das neue Merchandise setzt die „Liber-Tea“-Tasse, die ihr euch bei Interesse für 22,99 Euro sichern könnt. Zu beachten ist, dass der Versand beim Kauf nicht sofort erfolgt.

Stattdessen werden die vier Merchandise-Artikel derzeit zur Vorbestellung angeboten. Der Versand erfolgt laut offiziellen Angaben bei allen Produkten am 12. April 2024. Die Möglichkeit zur Vorbestellung und alle weiteren Details findet ihr im PlayStation Gear Store.

Bei der Ankündigung des neuen Merchandise blieb es in den letzten Tagen nicht. Bereits in der letzten Woche erweiterte das Entwicklerteam eure Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld und bereicherte „Helldivers 2“ mit durchschlagskräftigen Mechs.

In dieser Woche startete zudem ein neuer Großauftrag. Hier steht ihr vor der Aufgabe, im Umlaut-Sektor das Terminiden-Kontrollsystem zu aktivieren, das von SEAF-Ingenieuren entwickelt wurde.

„Helldivers 2“ ist für die PS5 und den PC erhältlich.

