Helldivers 2: Sony feiert Pressestimmen und neuer Großauftrag gestartet

“Helldivers 2” schlägt sich weiterhin wacker, auch wenn neue Steam-Peaks seit mehr als zwei Wochen ausbleiben. In den vergangenen 24 Stunden waren auf der PC-Plattform bis zu 323.664 gleichzeitige Spieler im Shooter unterwegs. Aktuell sind es rund 100.000 Demokratie-Verteidiger, was in den Steam-Spieler-Charts für Platz 6 reicht. Auch der einstige Steam-Hype “Palworld” musste sich dahinter einordnen.

Hinzu kommen die PS5-Spieler, die den größten Teil der “Helldivers 2”-Community darstellen könnten. Darauf deuteten zuletzt die britischen Verkaufscharts hin.

“Helldivers 2” startete nicht fehlerfrei. Vor allem die anfänglichen Serverprobleme trübten den Spielspaß. Dennoch vergaben die Fachredaktionen im Schnitt 82 von 100 möglichen Punkten.

Die Pressestimmen sind auch Thema eines neuen Trailers, den der Publisher PlayStation Interactive Entertainment in den vergangenen Stunden herausgab. Gefeiert werden darin positive Wertungen und Zitate, die von actionreichen Spielszenen begleitet werden. Der Accolades-Trailer ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Neuer Großauftrag im Umlaut-Sektor

Unmittelbar nach der Einführung der Exosuits in “Helldivers 2” hat Arrowhead Game Studios ebenfalls einen neuen Auftrag für Spieler parat. Nachdem man sich im vorherigen Einsatz intensiv mit den Automatons auseinandersetzen konnten, geht es mit einer neuen Großaktion weiter.

Darin gilt es, im Umlaut-Sektor das Terminiden-Kontrollsystem zu aktivieren, das von SEAF-Ingenieuren entwickelt wurde. Supererde verspricht sich davon, dass in dieser Region eine langfristige Lösung für die Probleme mit den Terminiden geschaffen wird, wie der nachfolgende Tweet verrät:

Unfassbares Comeback von Helldivers 2?

Nachdem in der vergangenen Woche die Falschmeldung verbreitet wurde, dass “Helldivers 2” aus den Steam-Charts flog und nach einem “krassen Absturz” nicht mehr unter den zehn bestverkauften Spielen (nach Umsatz) verweilt, wurde es heute noch einmal kurioser.

“Unfassbares Comeback von Helldivers 2”, heißt es nun. Es gebe eine “neue Nummer 1”. Beides ist Quatsch. Es gab weder einen “krassen Absturz” noch ein “unfassbares Comeback”, da “Helldivers 2” seit Wochen an der Spitze der Steam-Verkaufs-Charts verweilt – so auch in der vergangenen Woche.

“Helldivers 2” kam im Februar auf den Markt und konnte sich im Launch-Monat an die Spitze der PSN-Charts setzen – vor “Final Fantasy 7 Rebirth”. Das zuletzt genannte Rollenspiel stieg allerdings erst am letzten Tag des Monats ein. Nachfolgend der neuste Trailer zum Shooter:

