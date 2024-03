Matter: Langjähriges Bungie-Projekt angeblich eingestellt

Nach den Entlassungen bei dem Studio Bungie aus Seattle, von denen im letzten Jahr knapp 100 Mitarbeiter betroffen waren, kommt der Entwickler anscheinend nicht zur Ruhe. Nun wurde bekannt, dass bereits vor einiger Zeit der Game-Director von Bungies nächstem Spiel, „Marathon“, ausgetauscht wurde.

Während sich das Studio weiter auf die Fertigstellung von „Marathon“ sowie auf die nächste „Destiny 2“-Erweiterung „The Final Shape“ vorbereitet, soll die Angst vor einem weiteren Stellenabbau bleiben. Wie Quellen berichten, soll auch „Matter“, zu dem sich Bungie bereits vor mehreren Jahren die Markenrechte sicherte, eingestellt worden sein.

Neue IP soll bereits 2020 eingestellt worden sein

Bungie sicherte sich die Markenrechte an „Matter“ bereits 2012. 2013 wurde der Markenschutz wieder aufgegeben, wofür jedoch keine Gründe genannt wurden. 2018 entschied sich das Studio allerdings wieder anders und nahm die Rechte an „Matter“ wieder auf. Worum sich das Spiel drehen und welchem Genre es zugeschrieben werden sollte, wurde jedoch nie bekannt.

Wie Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, den Kollegen von IGN berichteten, soll das Licht bei „Matter“ aber schon längst wieder ausgegangen sein. Das Projekt sei angeblich bereits 2020 eingestellt worden. Das Team soll dann an einem ähnlichen Konzept mit einer etwas anderen Ausrichtung weitergearbeitet haben. Aber auch dieses Projekt sei Ende 2022 eingestampft worden.

Neben „Marathon“ und der „Destiny 2“-Reihe arbeitete Bungie in der letzten Zeit noch an weiteren Ideen. Eine davon sei das kompetitive Team-gegen-Team-PvP-Erlebnis „Gummy Bears“. Zuletzt wurde vermutet, dass sich hinter dem Codenamen das Projekt „Matter“ verstecken könnte, was nun jedoch widerlegt wurde. Allerdings soll sich „Gummy Bears“ aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens derzeit in der Warteschleife befinden.

Quelle: IGN

