US-Charts im Februar 2024: Konsolenzahlen brechen ein – PS5 & Helldivers 2 dominieren

In dieser Woche erreichten uns die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem Februar 2024. Während die PS5 erneut die meistverkaufte Konsole stellte, ging der Coop-Shooter "Helldivers 2" als erfolgreichstes Spiel aus dem letzten Monat hervor.

Via X (ehemals Twitter) lieferte uns Circana-Analyst Mat Piscatella die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem Monat Februar 2024. Begleitet wurden diese wie gehabt von allerlei interessanten Statistiken.

Laut Piscatella generierte der US-amerikanische Videospielmarkt im Februar 2024 Umsätze in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von zwei Prozent. Deutlich negativer lesen sich da die Zahlen der Hardware-Verkäufe. Diese gingen gegenüber dem Februar 2023 um 30 Prozent zurück und beliefen sich auf 349 Millionen US-Dollar.

Eine Negativ-Entwicklung, die auch die Konsolen nicht stoppen konnten. Die Umsätze mit dem Verkauf von Konsolen brachen gegenüber dem Vorjahresmonat nämlich ebenfalls ein – um 19 Prozent.

PS5 erneut die erfolgreichste Konsole

Die PS5 ging sowohl hinsichtlich der verkauften Einheiten als auch des mit der Hardware generierten Umsatzes als Sieger aus dem Februar 2024 hervor. Berücksichtigen wir lediglich die Verkaufszahlen, dann sicherte sich die Switch den zweiten Platz vor der Xbox Series X/S. Beim generierten Umsatz wiederum lag die Xbox Series X/S im letzten Monat vor der Switch.

Der Absatz von Zubehör stieg im Februar 2024 um 25 Prozent auf Umsätze in Höhe von 219 Millionen US-Dollar. Eine Entwicklung, die zum einen auf die gestiegenen Preise für Controller oder ähnliche Accessoires zurückzuführen ist. Ebenfalls berücksichtigt werden müssen in diesem Bereich die weiterhin hohen Verkaufszahlen des Remote-Handhelds PlayStation Portal.

„PlayStation Portal war im Februar das meistverkaufte Zubehör in Bezug auf den Umsatz, während der PS5 DualSense Edge Wireless Controller das meistverkaufte Zubehör des Jahres 2024 bisher bleibt“, so der Analyst weiter.

Helldivers 2 das meistverkaufte Spiel

Kommen wir zu den meistverkauften Spielen: Sowohl auf der PS5 als auch in den plattformübergreifenden Software-Charts ging der Spitzenrang im Februar 2024 an den Coop-Shooter „Helldivers 2“. Laut Piscatella entfielen 60 Prozent der verkauften Einheiten in den USA auf die PC-Fassung. Die PS5 steuerte folgerichtig die restlichen 40 Prozent bei.

Mit „Final Fantasy 7: Rebirth“ auf dem zweiten und dem Piraten-Abenteuer „Skull and Bones“ auf dem vierten Platz fanden im letzten Monat zwei weitere Neueinsteiger den Weg in die Top 5 der US-amerikanischen Software-Charts.

Den Platz an der Sonne räumen musste Sledgehammers Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Hier reichte es um im Februar 2024 „nur“ noch für Platz 3. Abgerundet werden die Top 5 des letzten Monats vom Fighting-Titel „Tekken 8“.

Doch wie schlägt sich „Helldivers 2“ im direkten Vergleich mit dem Multiplayer-Dauerbrenner „Fortnite“? In den Charts der meistgespielten PS5-Titel fand sich der Coop-Shooter im letzten Monat auf dem siebten Platz ein. Dominiert wird das Geschehen auf der PS5 weiterhin von „Fortnite“, „Call of Duty HQ“ und „GTA 5“.

Anbei die Übersicht über die 20 meistverkauften Spiele im Februar 2024.

Year-to-Date Ending February 2024 Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content)

