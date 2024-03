Skull and Bones: Im PlayStation Store erstmals mit Rabatt, aber nicht für alle

Skull and Bones:

"Skull and Bones" bekam im PlayStation Store erstmals einen Rabatt, der den zu zahlenden Betrag zweier Editionen sinken ließ. Doch nicht alle Spieler profitieren davon.

“Skull and Bones” gehört trotz (oder aufgrund) der jahrelangen Entwicklung nicht zu den Vorzeigespielen von Ubisoft. Der Metascore liegt bei nur 59 und mit einem User-Score von 3,5 zeigen sich die Spieler noch weniger zufrieden.

In einer von PLAY3.DE gestarteten Umfrage gaben viele Leser vor dem Launch eine Kaufempfehlung ab, die auf den Beta-Erfahrungen basiert. Aber: Die Kaufempfehlung galt meist nur in Kombination mit einem niedrigeren Preis und könnte mittlerweile anders ausfallen.

33 Prozent Rabatt für PS-Plus-User

Im PlayStation Store erfolgte heute die erste temporäre Preissenkung. Allerdings ist sie hinter einer Bezahlschranke versteckt.

So erhalten Inhaber einer kostenpflichtigen PS-Plus-Mitgliedschaft für “Skull and Bones” erstmals einen PSN-Rabatt und zahlen für die Standardversion am Ende 53,59 Euro. Besitzer einer PS5 mit Disk-Laufwerk sollten sich eher anderweitig umschauen. Bei Amazon etwa ist die Limited Edition für 49,99 Euro* im Angebot.

Einen 33-Prozent-Rabatt erhielt im PlayStation Store auch die Premium Edition von „Skull and Bones“. Hier sank der zu zahlende Betrag von 109,99 auf 73,69 Euro. Inbegriffen sind unter anderem ein Premium-Bonus-Pack und zwei Extra-Missionen.

Ob das reicht, um die Spieler zum Kauf zu bewegen? Auch im PlayStation Store wird “Skull and Bones” eher kritisch bewertet und kommt auf 3,1 von fünf möglichen Sternen. 32 Prozent der Besitzer vergaben nur einen Stern, 36 Prozent hingegen die Bestwertung.

In Kürze sinkt der Kaufanreiz noch einmal, da Microsoft ein bekanntes Piratenspiel auf die PS5 bringt. “Sea of Thieves” gehört zu den bisher exklusiven Spielen auf Xbox-Konsolen und erobert die Sony-Plattformen im kommenden April.

Kurz vor dem Wochenende wurden im PlayStation Store weitere Angebote freigeschaltet, die sich an PS-Plus-User richten. Unsere Übersicht über den Sale listet sie auf.

Ein abschließender Hardware-Tipp: Weiterhin ist die PS5 Slim mit einem deutlichen Preisnachlass erhältlich und kostet gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 100 Euro weniger.

