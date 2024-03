Cyberpunk 2077 Nachfolger: Laut Jobanzeige eine „einzigartige Mischung aus Spiel & Film“

Zu den Titeln, an denen CD Projekt aktuell arbeitet, gehört der Nachfolger zum Rollenspiel "Cyberpunk 2077". Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung von CD Projekt entnehmen lässt, könnten die Entwickler bei der Art und Weise, wie uns das Abenteuer präsentiert wird, neue Wege gehen.

Aktuell arbeitet das polnische Studio CD Projekt an mehreren großen Titeln. Darunter einem Nachfolger zum 2020 veröffentlichten Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, der unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ entsteht.

Wie aus einer Stellenausschreibung von CD Projekt hervorgeht, sucht das „Project Orion“-Team derzeit nach einem Lead Cinematics Designer. Mögliche Bewerber werden federführend für die Zwischensequenzen des „Cyberpunk 2077“-Nachfolgers verantwortlich sein. Des Weiteren lässt sich der besagten Jobanzeige entnehmen, dass CD Projekt bei der Art und Weise, wie uns das Abenteuer präsentiert wird, neue Wege gehen könnte.

Bei „Cyberpunk 2077“ setzte das Team vor allem auf First-Person-Elemente. Laut der Stellenausschreibung wird der Nachfolger hier eine andere Richtung einschlagen und eine „einzigartige Mischung aus einem Videospiel und einem Film“ bieten.

CD Projekt plant interaktive Zwischensequenzen

Gleichzeitig sprechen die Verantwortlichen von interaktiven Zwischensequenzen, mit denen uns „Project Orion“ seine Geschichten erzählt. „Diese Rolle ist Teil unseres Teams, das an Project Orion arbeitet. Dem Nachfolger von Cyberpunk 2077 und dem nächsten großen Videospiel in der Cyberpunk-Reihe“, so die Beschreibung der Stellenausschreibung.

„Unser Cinematics-Team konzentriert sich auf die Erstellung hochinteraktiver filmischer Sequenzen unter Verwendung von Animationsbibliotheken und Motion-Capture, um eine einzigartige Fusion aus Film und Spiel zu schaffen“, heißt es bezüglich der Zwischensequenzen weiter.

Dass CD Projekt großen Wert auf die Zwischensequenzen von „Project Orion“ legt, wurde anhand einer im Februar veröffentlichten Jobanzeige deutlich. In dieser sprach CD Projekt von Zwischen- und Film-Sequenzen, die „emotional ausfallen und voller Action stecken werden“.

Die Entwicklung des Nachfolgers lief kürzlich an

Bis wir mit offiziellen Details oder gar den ersten Eindrücken zu „Project Orion“ versorgt werden, dürfte noch einiges an Zeit vergehen. Denn erst im Februar gab CD Projekt bekannt, dass der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ die Vorproduktion verließ und sich mittlerweile in der aktiven Entwicklung befindet.

Ergänzend zu dieser Ankündigung bestätigte CD Projekt die Verpflichtung diverser Branchenveteranen. Darunter Narrative Lead Anna Megill („Fable“, „Control“), den leitenden Autoren Alexander Freed (BioWare) oder den technischen Leiter Alan Villani („Mortal Kombat“).

Wann „Project Orion“ erscheinen soll, verriet CD Projekt bislang nicht. Einen möglichen Anhaltspunkt liefert uns die Entwicklung des ersten Teils. Diese lief 2016 an und war vier Jahre später abgeschlossen. Sollte sich das Ganze auf den Nachfolger übertragen lassen, mutet ein Release im Jahr 2028 realistisch an.

Dann dürfte CD Projekt neben dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S sicherlich auch die Nachfolger der aktuellen Konsolen versorgen.

Quelle: Gamerant

