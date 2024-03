XDefiant: Soll es ein Call of Duty-Klon werden? Schwierigkeiten bei der Entwicklung

"XDefiant hat weiterhin keinen Veröffentlichungstermin, was offenbar auf interne Probleme zurückzuführen ist. Einem Insider zufolge möchte die Ubisoft-Führung eine Art "Call of Duty"-Klon, was die Entwickler zunehmend frustriert.

Während der Produktion von Videospielen hat der französische Publisher Ubisoft nicht selten mit Problemen zu kämpfen. Als Beispiele können “Skull and Bones” sowie “Beyond Good and Evil 2” genannt werden. Auch der Multiplayer-Shooter “XDefiant” scheint sich in diese Kategorie einzuordnen.

Auf die Veröffentlichung von „XDefiant“ warten Spieler weiterhin, nachdem es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Verzögerungen gekommen war. Und obwohl Ubisoft zuletzt eine Markteinführung vor April 2024 in Aussicht gestellt hatte, verrät ein Blick auf den Kalender: Daraus wird wohl nichts.

Ziemlich frustriertes Entwickler-Team

Mit welchen Problemen die Entwicklung von „XDefiant“ derzeit behaftet ist, möchte Tom Henderson von Insider Gaming erfahren haben. Eine Hürde sei demnach der Versuch der Führungskräfte, “XDefiant” in die Kopie einer beliebten Shooter-Reihe zu verwandeln.

Dem Insider zufolge seien die Teammitglieder zunehmend unzufrieden, da der Shooter wiederholt die internen Ziele verfehlt. Die Hartnäckigkeit der Vorgesetzten, das Spiel stärker an “Call of Duty” anzupassen, wird sogar als Hauptursache für die Verzögerungen genannt.

In Bezug auf die Kreativität sei dies eine frustrierende Situation für das Team, jedoch ergeben sich auch technische Herausforderungen, die zu Verzögerungen führen.

Laut einer anonymen Quelle seien die Probleme bei der Entwicklung von “XDefiant” auf die „endlose Jagd nach CoD und das Hinzufügen von sinnlosem Zeug“ zurückzuführen, was „immer den aktuellen Build kaputt macht“.

“Insider Gaming weiß, dass XDefiant in den letzten Jahren Dutzende interner Ziele verfehlt hat, darunter auch Veröffentlichungstermine, was das Spiel in eine Reihe mit anderen Ubisoft-Titeln stellt, die ständig in der Schwebe sind“, so Henderson.

Es könnte noch einige Monate dauern

Unabhängig von den gemeldeten Problemen läuft die Produktion von “XDefiant” offensichtlich weiter. Zuletzt kam es zu umfangreichen Playtest-Sitzungen und für die Zukunft sind offene Events dieser Art geplant.

Dennoch meint Henderson, dass es wohl noch „einige Monate“ dauern wird, bis das Spiel in der finalen Version auf dem Markt verweilt. Ubisoft scheint selbst unsicher zu sein, wann genau der Launch erfolgen soll.

„XDefiant“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Mehr zum Shooter ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

