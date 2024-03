PS4 & PS5: Neuerscheinungen im April in der Übersicht

Im April dürfen sich Gaming-Fans mal wieder auf diverse neue PS4- und PS5-Spiele freuen. Welche Games genau ihren Weg in den hiesigen Handel finden, damit sie um eure Aufmerksamkeit buhlen können, das erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Ein neuer Monat nähert sich mit großen Schritten und damit natürlich auch allerlei Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5, auf die sich Spieler sowie Spielerinnen freuen dürfen. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch wie gewohnt einige der potentiellen Highlights, die in den kommenden Tagen und Wochen erscheinen, etwas genauer vor.

Planet of Lana (PS4, PS5)

Release: 16. April 2024

Auf einem Planeten lebten Menschen, Tiere und die Natur lange Zeit in Harmonie. Doch über Jahrhunderte hinweg hat sich eine Disharmonie gebildet, die nun eine physische Form annimmt. Eine gesichtslose Armee überrennt den Planeten, doch es geht in dieser Geschichte nicht um Krieg, sondern vielmehr darum, etwas zu bewahren.

In „Planet of Lana" erwartet euch ein mitreißendes Abenteuer.

Mit „Planet of Lana“ findet der gefeierte Indie-Hit von Entwicklerstudio Whishfully ein Jahr nach seinem ursprünglichen Release endlich den Weg auf PlayStation-Plattformen. In der Rolle eines Jungen erkundet ihr gemeinsam mit einem treuen Begleiter die malerische Spielwelt. Während eurer Reise müsst ihr diverse Rätsel lösen und euch zahlreichen Gefahren stellen.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Release: 23. April 2024

Das Galdeanische Imperium durchforstet die Weiten des Kontinents in der Hoffnung, seine Machtstellung noch weiter ausbauen zu können. An einer dieser Expeditionen sollen sich der junge Offizier Seign Kesling und der aus einem kleinen Dorf stammende Nowa kennen. Beide freunden sich miteinander an, doch schon bald soll ein erbarmungsloser Krieg ausbrechen und beide müssen sich darüber klar werden, woran sie eigentlich glauben.

Mit „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" kommen Fans von strategischen JRPGs auf ihre Kosten.

Bereits seit Jahren fiebern JRPG-Fans dem Release von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ entgegen, der nun nur noch wenige Wochen entfernt ist. Neben seiner schicken 2,5D-Optik möchte euch das Spiel vor allem mit seinem strategisch anspruchsvollen Kampfsystem sowie einer Vielzahl an Einstellungsoptionen in seinen Bann ziehen. Außerdem dürft ihr eure eigene Basis allmählich zu einer richtigen Stadt ausbauen und euch in einigen Minispielen austoben.

Sand Land (PS4, PS5)

Release: 26. April 2024

Die meisten Wasserquellen der Welt sind bereits vor Jahren versiegt und die letzten Reserven befinden sich unter der Kontrolle des Königs und seiner Armee. Rao, ein alter Sheriff, glaubt jedoch an die Existenz einer legendären Quelle, die sich irgendwo im Süden von Sandland befinden soll. Gemeinsam mit dem Dämonenprinz Belzebub und dessen Berater Sheef begibt sich der Gesetzeshüter auf die Suche. Der Beginn eines gewaltigen Abenteuers.

Das Action-RPG „Sand Land" ist eines der letzten Projekte von Akira Toriyama.

„Sand Land“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Kurzgeschichte von Akira Toriyama, der sogar noch am kommenden Action-RPG mitwirkte. Somit ist es eines der letzten Projekte des verstorbenen „Dragon Ball“-Schöpfers. Spielerisch erwartet euch hier ein Mix Action, Erkundung und Rätseln sowie Fahrzeugkämpfen. Falls ihr mehr zum Spiel erfahren möchtet, werft gerne einen Blick in unseren Preview-Artikel. Wir durften den Titel bereits mehrere Stunden anspielen.

Stellar Blade (PS5)

Release: 26. April 2024

Die letzten Überreste der Menschheit sind nach dem Auftauchen der Naytiba ins Weltall geflüchtet. Nun soll jedoch zum Gegenschlag ausgeholt werden und zur Streitmacht, die die Erde zurückerobern soll, gehört auch Kriegerin Eve. Sie tritt den Kampf gegen die alptraumhaften Monster an, doch im Laufe ihrer Mission muss sie sich auch uralten Geheimnissen stellen.

„Stellar Blade" ist eines der meisterwarteten PS5-Spiele des Jahres.

Das fetzige Action-RPG „Stellar Blade“ dürfte vermutlich die meisterwartete Neuveröffentlichung im April sein. Spielerisch erwartet euch ein Mix aus krachenden wie gleichermaßen anspruchsvollen Kämpfen, kleineren Rätseln und Erkundungsabschnitten. Darüber hinaus versprechen die Macher von Shift Up eine spannende Geschichte. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Preview-Artikel und unserem Interview mit den Schöpfern des Games.

TopSpin 2K25 (PS4, PS5)

Release: 26. April 2024

Nach einer mehrjährigen Pause feiert die beliebte Tennis-Simulationsreihe „TopSpin 2K25“ ihr großes Comeback. Ihr könnt darin wahlweise mit legendären Profis oder auch heutigen Topspielern loslegen. Darüber hinaus könnt ihr euch in einem Karrieremodus im Laufe verschiedener Turniere an die Weltspitze kämpfen oder euch in einem umfangreichen Editor einen ganz eigenen Spieler erstellen, mit dem ihr die Tennisplätze dieser Welt ordentlich aufmischt.

Nach mehr als zehn Jahren kehrt die beliebte Reihe mit „TopSpin 2K25" zurück.

Die Macher des Spiels versprechen des Weiteren realistische Animationen, insbesondere bei bekannten Topstars. Besonders stolz sind die Entwickler zudem auf das physikalisch korrekte Abnutzung des Bodenbelages, egal ob auf Sandplätzen oder auf grünem Rasen. Hinsichtlich des Gameplays haben die Verantwortlichen unter anderem den Aufschlag überarbeitet. Insgesamt sollt ihr während der Matches mehr Kontrolle über eure Aktionen haben.

Weitere Neuerscheinungen im April:

Saviorless (Release: 2. April 2024)

Withering Rooms (Release: 2. April 2024)

Deceit 2 (Release: 3. April 2024)

Freedom Planet 2 (Release: 4. April 2024)

Turbo Golf Racing (Release: 4. April 2024)

Gigantic: Rampage Edition (Release: 9. April 2024)

Broken Roads (Release: 10. April 2024)

House Flipper 2 (Release: 10. April 2024)

Turbo Kid (Release: 10. April 2024)

Die Again (Release: 11. April 2024)

Golazo! 2 (Release: 11. April 2024)

Goons: Legends & Mayhem (Release: 11. April 2024)

In „Goons: Legends & Mayhem" erwartet euch unkomplizierter Spaß.

Loretta (Release: 11. April 2024)

Moonglow Bay (Release: 11. April 2024)

Jack Holmes: Master of Puppets (Release: 12. April 2024)

Outer Terror (Release: 12. April 2024)

Perish (Release: 15. April 2024)

Grounded (Release: 16. April 2024)

Harold Halibut (Release: 16. April 2024)

Sker Ritual (Release: 18. April 2024)

Soul Covenant (Release: 18. April 2024)

Umurangi Generation VR (Release: 18. April 2024)

ArcRunner (Release: 19. April 2024)

Tales of Kenzera: ZAU (Release: 23. April 2024)

Die Teenage Mutant Ninja Turtles stürzen sich in ein neues Abenteuer!

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants (Release: 23. April 2024)

Another Crab’s Treasure (Release: 25. April 2024)

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute (Release: 25. April 2024)

Megaton Musashi W: Wired (Release: 25. April 2024)

SaGa Emerald Beyond (Release: 25. April 2024)

Whisker Waters (Release: 25. April 2024)

Lunar Lander Beyond (Release: 26. April 2024)

Braid Anniversary Edition (Release: 30. April 2024)

Sea of Thieves (Release: 30. April 2024)

Werdet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im April holen?

