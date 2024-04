Simon the Sorcerer Origins: Trailer und Release-Zeitraum zum Fantasy-Klassiker-Prequel

Schon 2022 wurde „Simon the Sorcerer Origins“ angekündigt. Ursprünglich sollte das Spiel bereits 2023 erscheinen. Den angedachten Release konnte man nicht einhalten und es wurde still um das Spiel. Nun gibt es neue Informationen.

Ein neuer Trailer wurde auf dem Youtube-Kanal von Publisher Leonardo Interactive veröffentlicht und präsentiert einige Szenen des kommenden Point-and-Click-Titels. Viele der Originalsprecher, die Teil 1 vor 31 Jahren bereits vertont haben, sind wieder dabei. Darunter auch die deutsche Stimme von Simon, Erik Borner.

Borner war schon als Sprecher in über 100 Videospielen beteiligt. Der Trailer kündigt auch einen Auftritt von Rick Astley, bekannt als Sänger von Never gonna give you up, an.

Release-Ankündigung und Look

Genau wie im Original sind auch die Szenen in „Simon the Sorcerer Origins“ handgezeichnet. Über 15.000 handgezeichnete Bilder erwarten die Käufer. Der Look war bereits beim Original eines der Verkaufsargumente des Titels. Durch die einfache Machart kann sich das Spiel auch heute noch sehen lassen. Am Prequel arbeitet ein Team von über 80 Entwicklern.

Die beste Neuigkeit für Fans dürfte aber der angekündigte Release-Zeitraum sein. Laut dem Trailer erscheint „Simon the Sorcerer Origins“ noch 2024. Ein genauer Tag oder Monat steht bislang nicht fest, aber das Versprechen lässt Fans hoffen.

Das bietet Simon the Sorcerer Origins

Inhaltlich handelt es sich bei „Simon the Sorcerer Origins“ um ein Prequel zu dem Originalspiel aus dem Jahr 1993. Spieler erleben also die Vorgeschichte des kultigen Point-and-Click-Adventures. Schauplatz des Spiels ist die Magische Welt. Protagonist Simon landet durch eine uralte Prophezeiung im Reich der Magie. In der echten Welt ist er ein eher durchschnittlicher Teenager mit Problemen in der Schule.

Wer den ersten Teil nicht kennt, kann laut Entwickler dennoch viel Spaß mit dem Prequel haben. Neue Spieler sollten sich aber auf einen einzigartigen Humor und eine Spielwelt, die sich zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst nimmt, vorbereiten.

Es gibt noch keine Informationen zum Preis. Wer aber auf dem neuesten Stand bleiben will, kann sich „Simon the Sorcerer Origins“ jetzt schon auf Steam auf die Wishlist setzen.

