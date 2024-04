Demon Slayer The Hinokami Chronicles: Fortsetzung zum Anime-Abenteuer in Entwicklung – Gerücht

Nicht nur in Manga- und Anime-Form sind die Abenteuer von Teufelsjäger Tanjiro und seinen Freunden echte Hits, sondern auch als Videospiele. Nun heißt es, dass "Demon Slayer: The Hinokami Chronicles" eine Fortsetzung bekommen soll.

Games-Adaptionen beliebter Anime-Reihen gehören seit Jahrzehnten quasi zum guten Ton in Japan, wie etwa die Videospiele zu „Naruto“ oder auch „One Piece“ regelmäßig zeigen. Besonders geschätzt und dementsprechend stets heiß erwartet sind die Titel des Entwicklerteams von CyberConnect2, das zuletzt einen neuen DLC zum Action-RPG „Dragon Ball Z: Kakarot“ veröffentlicht hat. Nun soll das Studio an einem neuen „Demon Slayer“-Game arbeiten.

Im Oktober 2021 erschien in Zusammenarbeit mit Sega das Action-Adventure „Demon Slayer: The Hinokami Chronicles“, das angeblich in der Zukunft eine Fortsetzung erhalten soll. Zumindest, wenn wir den Worten des Leakers Midori vertrauen dürfen. Dieser lag in der Vergangenheit insbesondere bei Atlus- und Sega-Titeln oft richtig mit seinen Vorhersagen.

Details zum Spiel quasi noch nicht existent

Hier endet jedoch auch schon der sehr kurze Leak des Insiders, denn Midori schreibt lediglich, „Eine Fortsetzung zu Demon Slayer: The Hinokami Chronicles befindet sich in Entwicklung.“ Unklar ist somit noch, ob CyberConnect2 erneut federführend sein wird. Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, wie viel von der Story der Anime-Vorlage in einem Sequel umgesetzt werden könnte.

Nachdem Teil 1 noch die Handlung der 1. Staffel der gefeierten Anime-Serie und des enorm erfolgreichen Anime-Kinofilms umsetzte, könnte das verantwortliche Entwicklerteam nun bis zum von Ende Staffel 3 oder sogar 4 vorstoßen. Damit könnten wir uns auf Umsetzungen der „Entertainment District“-, „Swordsmith Village“- und „Hashira Training“-Arcs freuen.

Ihr möchtet wissen, was Demon Slayer: The Hinokami Chronicles alles zu bieten hat? Dann werft gerne einen Blick in unseren Test zum Anime-Spektakel:

Des Weiteren dürften uns in einer „Demon Slayer: The Hinokami Chronicles“-Fortsetzung weitere spielbare Charaktere und neue Spielmodi erwarten. Damit könnten im Sequel erstmals bekannte Figuren wie die Säulen Mitsuri Kanroji, Muichiro Tokito sowie Sanami Shinazugawa spielbar sein. Weitere denkbare Kandidaten wären die Teufel Doma oder auch Hantengu.

Da es sich hierbei bis jetzt noch um eine unbestätigte Meldung handelt, solltet ihr sie mit der nötigen Portion Skepsis betrachten. Angesichts des finanziellen Erfolgs des Action-Adventures, von dem sich in gerade einmal drei Monaten mehr als 1,3 Millionen Exemplare verkauften, dürfte eine Fortsetzung des Anime-Games allerdings nicht unbedingt unrealistisch sein.

Das Videospiel „Demon Slayer: The Hinokami Chronicles“ basiert auf der Anime-Serie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“, die wiederum eine Adaption der gleichnamigen Manga-Vorlage von Koyoharu Gotōge ist. Die Reihe erschien von 2016 bis 2020 im Weekly Shōnen Jump-Magazins des Shueisha-Verlags. Erzählt wird die Geschichte von Teufelsjäger Tanjiro in 205 Kapiteln, die in 23 Sammelbänden veröffentlicht wurden.

Mit 150 Millionen verkauften Bänden zählt das Fantasy-Abenteuer zu den erfolgreichsten Manga-Reihen aller Zeiten. Auf den Erfolg des Manga-Originals folgte 2019 eine Anime-Serie, die im Studio ufotable („Fate/Zero“) entsteht. Bisher besteht diese aus 3 Staffeln mit 55 Episoden. Am 12. Mai 2024 startet im japanischen Fernsehen Season 4 des Anime-Hits. Hierzulande ist die Anime-Serie unter anderem bei Crunchyroll und peppermint anime verfügbar.

„Demon Slayer: The Hinokami Chronicles“ ist für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.

A sequel to Demon Slayer: The Hinokami Chronicles is in development.



『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』続編は鋭意開発中です。 pic.twitter.com/mZaVU5v5mC — みどり (@MbKKssTBhz5) April 3, 2024

Was ist eure Meinung zu einer möglichen „Demon Slayer: The Hinokami Chronicles“-Fortsetzung?

