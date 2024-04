Final Fantasy 7 Rebirth: Trophäen-Bug sorgt für Frust – Square Enix kündigt Patch an

Mit dem Patch 1.020 schlich sich ein ärgerlicher Fehler in "Final Fantasy 7: Rebirth" ein, der in der digitalen Fassung die Freischaltung der Platin-Trophäe verhindert. Wie Square Enix bekannt gab, arbeiten die Entwickler bereits an einer Lösung des Problems.

Vor rund zwei Wochen veröffentlichten die Entwickler von Square Enix ein Update, das das Rollenspiel „Final Fantasy 7: Rebirth“ auf die Version 1.020 hob.

Mit dem besagten Patch nahm sich das Team den technischen Problemen an, mit denen der Performance-Modus von „Final Fantasy 7: Rebirth“ zum Launch zu kämpfen hatte. Nur kurz nach dem Release des Updates 1.020 stellten die Spielerinnen und Spieler fest, dass sich mit dem Patch ein ärgerlicher Fehler einschlich. Dieser verhindert den Abschluss der Quest „Can’t Stop, Won’t Stop“.

Zumindest in der Disc-Version von „Final Fantasy 7: Rebirth“ könnt ihr den Bug mit einem Workaround umgehen. In der digitalen Fassung des Rollenspiels hingegen ist es aktuell nicht möglich, die Platin-Trophäe freizuschalten.

Entwickler arbeiten an einer Lösung

Mit ein wenig Verspätung meldeten sich nun auch die Verantwortlichen von Square Enix zu Wort und entschuldigten sich für die entstandenen Umstände. Darüber hinaus kündigte der Publisher die laufenden Arbeiten an einem Update an, das den Trophäen-Bug auf der Welt schaffen wird. Der Haken an der Sache: Einen konkreten Termin hat das Update noch nicht.

„Wir haben einen Fehler in der am 21. März 2024 veröffentlichten Update-Datei (Version 1.020) bestätigt, bei dem die Nebenquest Challenge from the Junkyard, die in Kapitel 12 auftritt, nicht abgeschlossen werden kann. Dieses Problem soll im nächsten Update behoben werden.“

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten“, so der Publisher.

Entwickler arbeiten fieberhaft am dritten Akt

In einem kürzlich veröffentlichten Video wies Creative Director Tetsuya Nomura darauf hin, dass das verantwortliche Entwicklerteam bereits hart am dritten Akt des Remakes arbeitet.

Wie im weiteren Verlauf des Videos angedeutet wurde, wird der legendäre japanische Komponist Nobuo Uematsu für die Arbeiten an dem Soundtrack zurückkehren. Offen ließ Uematsu allerdings, wie umfangreich sein Mitwirken am dritten Teil des „Final Fantasy 7 Remakes“ ausfallen wird.

„Final Fantasy 7: Rebirth“ erschien Ende Februar für die PS5. Die Geschichte schließt nahtlos an die Handlung des ersten Akts an, in dem Cloud und seinen Freunden die Flucht aus Midgar gelang. In „Rebirth“ sieht sich der bunte Trupp mit den durchtriebenen Plänen des legendären Bösewichts Sephiroth konfrontiert.

In unserem ausführlichen Review verraten wir euch, warum „Final Fantasy 7: Rebirth“ schon jetzt zu den Highlights des Videospieljahres 2024 gehört.

