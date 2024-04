Monarch Legacy of Monsters: Godzilla-Serie um Staffel 2 bei Apple TV+ verlängert

Monarch Legacy of Monsters:

In der Apple TV+-Serie "Monarch: Legacy of Monsters" erfahren wir mehr über die Hintergründe des MonsterVerse. Bald könnt ihr sogar noch tiefer darin eintauchen, denn das Godzilla-Spin-off erhält eine 2. Staffel!

Das MonsterVerse aus dem Hause Legendary Pictures rund um Godzilla und King Kong wächst weiter! Apple TV+ bestätigte im Rahmen einer Pressemitteilung, dass die erfolgreiche Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ um eine 2. Staffel verlängert wird. Damit gehen die Abenteuer des Geschwisterduos Cate und Kentaro Randa in eine weitere Runde.

„Monarch: Legacy of Monsters hat einen bleibenden Eindruck in den Herzen, Köpfen und der Vorstellungskraft von Zuschauern auf der ganzen Welt hinterlassen […]. Wir können es kaum erwarten, den Fans nicht nur mit der zweiten Staffel mehr Nervenkitzel zu bieten, sondern sie bei der Erweiterung von Legendarys MonsterVerse auch auf epische neue Reisen zu schicken“, erklärt Morgan Wandell, Head of International Development bei Apple TV+.

Neue Abenteuer aus dem MonsterVerse

„Erweiterung“ ist dabei ein gutes Stichwort: Apple TV+ und Legendary Entertainment haben einen Vertrag geschlossen, um genau diese voranzutreiben. Zusätzlich zur 2. Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ dürfen sich Godzilla-Fans nämlich auch noch auf weitere Spin-offs freuen. Hierbei wird es sich ebenfalls um Serien handeln, die im MonsterVerse angesiedelt sind. Genauere Details ließen sich die Verantwortlichen allerdings noch nicht entlocken.

Bisher umfasst das mit „Godzilla (2014)“ gestartete Cinematic Universe sieben Hauptableger: Fünf bildgewaltige Kino-Blockbuster, von denen der jüngste Teil, „Godzilla x Kong: The New Empire“ aktuell noch in den deutschen Kinos läuft, und zwei Streaming-Serien. Darüber hinaus erweitern verschiedene Bücher, Comics sowie Videospiele die Welt der Filme und Serien.

Godzilla und King Kong haben auch die Schlachtfelder von Call of Duty Warzone erschüttert. Wie das ausgesehen hat, könnt ihr euch hier anschauen:

Im Mittelpunkt der Geschichte von „Monarch: Legacy of Monsters“ steht Cate, die zu den Überlebenden von Godzillas Angriff auf San Francisco zählt. Die Ereignisse jenes Tages ließen sie jedoch nie ganz los. Einige Zeit danach soll ihre Welt ein weiteres Mal erschüttert werden, denn sie lüftet ein lange unentdecktes Familiengeheimnis. Es ist der Beginn eines gewaltigen Abenteuers, das Cates Leben für immer verändern soll.

Geschaffen wurde „Monarch: Legacy of Monsters“ von Chris Black („Star Trek: Enterprise“) und Matt Fraction („The Invincible Iron Man“-Reihe). Beide fungieren bei Staffel 2 sowohl als Showrunner als auch als Executive Producer. Ihnen zur Seite stehen Joby Harold („Spinning Out“) und Tory Tunnell („King Arthur: Legend of the Sword“) von Safehouse Pictures. Hinzukommen Andrew Colville („Severance“), Jen Roskind („Dave“) und Matt Shakman („WandaVision“).

Im Auftrag der Godzilla-Mutterfirma Toho Co., Ltd. begleiten Takemasa Arita und Hiro Matsuoka („Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“) die Produktion der 2. Season der MonsterVerse-Serie.

Staffel 1 von „Monarch: Legacy of Monsters“ ist exklusiv bei Apple TV+ verfügbar.

Freut ihr euch auf weitere „Monarch: Legacy of Monsters“-Geschichten?

