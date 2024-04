Black Panther: Gameplay in einer „sich entwickelnden offenen Welt“?

Cliffhanger Games, ein Studio von Electronic Arts, arbeitet seit einiger Zeit an einem Spiel auf Basis der Marvel-Marke “Black Panther”. Angekündigt wurde der Titel im Juli des vergangenen Jahres. Danach begann das große Schweigen.

Große Aufmerksamkeit fällt daher auf eine Stellenausschreibung, in der für Cliffhanger Games ein neuer Mitarbeiter gesucht wird. So soll sich ein Principal-Sandbox-Designer dem Team anschließen. Und die Jobbeschreibung deutet an, was früher oder später auf Spieler zukommt.

Dynamische Open-World-Erfahrung

Die Stellenbeschreibung von Cliffhanger Games wiederholt noch einmal einen Hinweis, der schon im vergangenen Jahr in einer derartigen Anzeige auftauchte: Der neue Mitarbeiter soll sich um ein Open-World-Spiel kümmern. Ergänzt wurde der Text um den Verweis auf eine sich verändernde Welt.

Demnach werde der erfolgreiche Bewerber “maßgeblich an der Gestaltung und Bevölkerung, den Systemen und am Gameplay in einer dynamischen und sich entwickelnden offenen Welt beteiligt sein”.

Weiter heißt es: „Auf der Grundlage eines tiefen Verständnisses technischer Designprinzipien und einer Leidenschaft für die Schaffung immersiver Sandbox-Erlebnisse erfordert diese Rolle eine enge Zusammenarbeit mit Design-Teams, AI-Engineering und technischen Art-Abteilungen, um unsere Spielwelt zum Leben zu erwecken.“

Was ist bisher über Black Panther bekannt?

Erste offizielle Informationen zum Spiel teilten Cliffhanger Games und Electronic Arts im Rahmen der Ankündigung von “Black Panther” mit. Zusammen mit den Stellenbeschreibungen lassen sich die Erkenntnisse wie folgt zusammenfassen:

Third-Person-Spiel für Einzelspieler

Offene, weitläufige und reaktive Welt, die dynamisch ist und sich entwickelt

Handlungsfreiheit und Kontrolle über die Geschichte

Reichhaltiger Superhelden-Sandkasten im fiktiven Staat Wakanda

Während der Ankündigung befand sich das “Black Panther”-Projekt in den Anfängen der Entwicklung. In den kommenden Jahren sei es geplant, das Team wachsen zu lassen und zu verstärken.

Cliffhanger Games entstand im Jahr 2021 unter der Leitung von Kevin Stephens, der Erfahrung bei der Entwicklung von “Mittelerde”-Spielen sammeln konnte. Ebenfalls sind ehemalige Entwickler hinter etablierten Marken wie “Halo Infinite”, “God of War” und “Call of Duty” involviert.

