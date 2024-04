Stellar Blade: So klingt der Action-Hit in Japan – Die japanische Synchro im neuen Trailer

Kurz vor dem Release von "Stellar Blade" läuft auch in Japan die PR-Maschinerie zum vielversprechenden Action-Titel an. Ein frisch veröffentlichter Trailer vermittelt uns einen Eindruck davon, wie das Abenteuer der Protagonistin Eve in der japanischen Fassung klingt.

Ende des Monats erscheint der vom südkoreanischen Studio Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ für die PS5. Passend zum nahenden Release nehmen die PR-Maßnahmen auch in Japan an Fahrt auf.

Wer sich schon einmal die Frage gestellt haben sollte, wie „Stellar Blade“ in der japanischen Fassung klingt, kommt beim neuesten Trailer auf seine Kosten. Das besagte Video liefert uns zum einen Eindrücke aus dem Spielgeschehen. Darüber hinaus dürfen wir den Stimmen der japanischen Synchronsprecher lauschen.

Leider werden Fans japanischer Synchronisationen in der hiesigen Fassung leer ausgehen. Diese wird nämlich lediglich in der japanischen Version mit optionalen englischen Untertiteln zur Verfügung stehen.

NieR Automata-Director ist begeistert

Dass „Stellar Blade“ auch in Japan hohe Wellen schlagen könnte, verdeutlichten kürzlich die Aussagen von Yoko Taro, dem Director hinter dem beliebten Action-Rollenspiel „NieR: Automata“. Im Interview mit IGN Japan räumte Taro nämlich ein, dass „Stellar Blade“ im Vergleich mit „NieR: Automata“ das deutlich bessere Spiel sei.

Zum einen bezog sich der Game Director bei seiner Aussage auf die grafische Qualität von „Stellar Blade“, die er als „absolut Next-Gen-würdig“ bezeichnete. Doch auch das Kampfsystem des Action-Titels hat es Taro laut eigenen Angaben angetan.

Die Kämpfe fallen laut dem Director von „NieR: Automata“ sehr tiefgründig aus und forderten etwas Einarbeitungszeit. Dies wiederum hatte zur Folge, das Taro beim ersten Boss der Demo durchaus seine liebe Mühe und Not hatte.

Der Kampf um die Zukunft der Menschheit

In „Stellar Blade“ führt unser Weg in eine fiktive Zukunft, in der die Erde von einer außerirdischen Macht verwüstet wurde. In Folge dieser Geschehnisse zogen sich die Reste der Menschheit in eine Kolonie im Weltraum zurück.

Von dort aus formieren die Menschen ihren Widerstand und nehmen den Kampf um die Zukunft ihrer Spezies auf.

„Doch während Eve es mit einem Naytiba nach dem anderen aufnimmt und in den Ruinen der menschlichen Zivilisation die Geheimnisse der Vergangenheit lüftet, muss sie erkennen, dass ihre Mission nicht so einfach sein wird, wie sie dachte …“, führen die Entwickler zur Geschichte des Action-Titels aus.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 für die PS5.

