XDefiant: Shooter auf PS5 spielen – Servertest mit Termin und Preload angekündigt

Wann erscheint "XDefiant"? Das werden wir womöglich in Kürze erfahren. Zunächst findet ein neuer Servertest statt, an dem alle Interessenten auf PS5, Xbox Series X/S und PC teilnehmen können. Der Termin des Tests steht fest und mit dem Preload dürfen Spieler bereits beginnen.

Nachdem die Veröffentlichung von „XDefiant“ ein weiteres Mal verschoben wurde, steht der nächste Serverstresstest bevor. Er startet am kommenden Freitag und läuft über das Wochenende hinweg, wie Ubisoft bekannt gibt.

Teilnehmen können Spieler auf den Plattformen, für die “XDefiant” geplant ist. Dazu gehören die PS5, die Xbox Series X/S und der PC. Einzelheiten erfahrt ihr nachfolgend.

Preload des XDefiant-Tests gestartet

“Wie in unserem neuesten Update angekündigt, veranstalten wir eine Servertestsitzung, um den Status unserer Server zu testen und wichtige Informationen zur Vorbereitung auf den Launch bereitzustellen“, schreibt Ubisoft zum bevorstehenden Test.

Wann geht es los? Nachfolgend der Termin samt Zeitangabe:

Startzeit: Freitag, 19. April 2024 um 19 Uhr

Freitag, 19. April 2024 um 19 Uhr Endzeit: Sonntag, 21. April 2024 um 19 Uhr

Damit Spieler am Freitag direkt loslegen und in “XDefiant” hineinschnuppern können, ohne zunächst einen langwierigen Download hinter sich bringen zu müssen, steht ein Preload bereit. Besucht einfach auf der PS5 den PlayStation-Store, sucht den Eintrag “XDefiant – Server Test Session” und packt die Software in eure Bibliothek bzw. auf die Konsole.

Alternativ ist es möglich, die Test-Applikation über den Web-Store von PlayStation zu beziehen. Verlinkt ist die “XDefiant – Server Test Session” hier.

Get ready for our Server Test Session!

📅 – April 19-21

⏰ – Starts 10:00AM PT

🎮 – PC, XBOX S | X, PS5

💥 PRELOAD NOW! 💥

🔗 – https://t.co/SbTaQSH69H pic.twitter.com/2D4BLz6O8C — XDefiant (@PlayXDefiant) April 16, 2024

Server-Test-Session ist eine eigenständige Version und es gibt Belohnungen

Wenn ihr schon zuvor an einem Test teilgenommen habt, verweilt der Shooter womöglich auf der PS5-SSD und heißt in diesem Fall einfach nur “XDefiant”. Laut Ubisoft handelt es sich um ein anderes Produkt. “Behaltet es, da es letztendlich das endgültige Markteinführungsprodukt sein wird”, so der Publisher.

Und falls ihr noch den Closed-Beta-Build auf der Konsole habt: Er wird durch ein graues Symbol gekennzeichnet und ist abgelaufen. Entsprechend kann er entfernt werden.

Während des Tests von “XDefiant” verdienen sich Spieler exklusive Waffen-Skins und einen Waffen-XP-Booster. Nachdem sie die Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen haben, stehen die Gegenstände direkt am Veröffentlichungstag des Shooters zur Verfügung.

Zu den Herausforderungen und Belohnungen gehören:

Spielt den Test: MP5 Shamrock Weapon Skin

MP5 Shamrock Weapon Skin Spielt in einer Party: M9 Ember-Waffenskin

M9 Ember-Waffenskin Erreicht Level 18: Waffen-XP-Booster (x3)

“XDefiant” ist als kostenloser Online-Egoshooter konzipiert, in dem sich Spieler laut Ubisoft in actionreiche Schlachten stürzen. Crossplay wird direkt zum Launch unterstützt, sodass sich Teilnehmer plattformübergreifend verabreden können.

Weitere Meldungen zu XDefiant:

Wann erscheint XDefiant?

Nach Abschluss des neusten Probelaufs wird das Team voraussichtlich in der Lage sein, einen endgültigen und neuen Veröffentlichungstermin für “XDefiant” bekannt zu geben. Derzeit wird grob angestrebt, das Spiel im Sommer 2024 zu veröffentlichen. Sobald der Termin bekannt ist, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Werdet ihr am Wochenende in die Servertestsitzung hineinschnuppern?

Weitere Meldungen zu XDefiant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren