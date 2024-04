World of Warcraft: Passiert es endlich? Blizzard befeuert Spekulationen um Konsolen-Version

World of Warcraft:

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Konsolen-Version des MMO-Dauerbrenners "World of Warcraft". Für neue Spekulationen sorgen die Aussagen von Blizzard Entertainments Holly Longdale.

Mit „The War Within“ entsteht bei Blizzard Entertainment das mittlerweile zehnte Add-On zum beliebten Online-Rollenspiel „World of Warcraft“.

Auf einem Event in London sprach Blizzard Entertainment nicht nur über die Features und Inhalte von „The War Within“ an sich. Darüber hinaus befeuerte das Studio noch einmal die Gerüchte um eine Konsolen-Umsetzung von „World of Warcraft“. Einen möglichen Hinweis lieferte Holly Longdale, ihres Zeichens Executive Producerin bei Blizzard Entertainment.

Im Interview mit Eurogamer stellte sich Longdale unter anderem der Frage nach einer möglichen Konsolen-Umsetzung und sorgte dafür, dass die Gerüchte ein weiteres Mal hochkochen.

Erscheint das MMORPG endlich für die Konsolen?

„Ich meine…“, begann Longdale ihre Antwort laut Eurogamer unbeholfen. Nach einer Pause ergänzte sie: „Ich möchte sagen, dass nichts unmöglich ist.“ Lachend führte sie aus: „Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Anschließend begann sie laut Eurogamer, etwas zu sagen, hielt dann aber inne, bevor der Redakteur verstehen konnte, was sie sagte.

„Nein, das ist alles, was ich sagen werde“, ergänzte die Executive Producerin und lachte erneut. Aussagen, die laut Eurogamer und der Community darauf hindeuten könnten, dass bezüglich einer möglichen Konsolen-Version in der Tat etwas im Busch ist.

Da sich Longdale keine weiteren Aussagen mehr entlocken ließ, bleibt jedoch abzuwarten, ob und wann mit einer möglichen Ankündigung zu rechnen ist.

Entwickler denken schon länger über eine Konsolen-Umsetzung nach

Dass es immer wieder zu Spekulationen um eine Portierung von „World of Warcraft“ auf die Konsolen kommt, ist in erster Linie Blizzard Entertainment selbst zu verdanken. In der Vergangenheit griff das Studio dieses Thema nämlich immer wieder auf. Zuletzt auf der BlizzCon 2023 im vergangenen November.

Auf dem Event merkte Longdale nicht nur an, dass die Entwickler „stets über eine Konsolen-Version von World of Warcraft nachdenken“. Darüber hinaus sei das Studio bezüglich einer möglichen Portierung auf die Konsolen „sowohl aus technischer als auch logistischer Sicht ziemlich gut aufgestellt.“

Auch Phil Spencer, der CEO von Microsofts Gaming-Sparte, tat sein Übriges, um die Spekulationen anzufachen. Laut Spencer geht es Microsoft nämlich darum, die Titel von Blizzard Entertainment so vielen Spielerinnen und Spielern wie möglich zugänglich zu machen.

„Unser Ziel bei Xbox ist es, mehr Spielern an mehr Orten noch mehr tolle Spiele anzubieten. Und da Blizzard nun Teil von Xbox ist, werden wir die Essenz dessen fördern, was Blizzard einzigartig gemacht hat“, so Spencer.

Dass sich Online-Rollenspiele in den letzten Jahren auch auf den Konsolen etablierten, zeigen erfolgreiche Genrevertreter wie „Final Fantasy 14“ oder „The Elder Scrolls Online“.

