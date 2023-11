World of Warcraft: Mögliche Konsolen-Version ist laut Blizzard „stets ein Thema“

World of Warcraft:

Mit "The War Within" kündigte Blizzard Entertainment auf der BlizzCon 2023 eine neue Erweiterung zum langlebigen Online-Rollenspiel "World of Warcraft" an. Ergänzend dazu sprach Executive Producerin Holly Longdale im Interview mit GamesRadar über eine mögliche Umsetzung des MMOs auf die Konsolen.

Am vergangenen Wochenende fand die BlizzCon 2023 statt, die Blizzard Entertainment für mehrere Ankündigungen nutzte. Unter anderem wurde unter dem Namen „The War Within“ eine neue Erweiterung zum MMO-Dauerbrenner „World of Warcraft“ vorgestellt.

Aufgrund der Tatsache, dass sich Online-Rollenspiele wie „Final Fantasy XIV“ oder „The Elder Scrolls Online“ in den letzten Jahren auch auf den Konsolen großer Beliebtheit erfreuten, wurde in der Vergangenheit immer wieder die Frage nach einer möglichen Konsolen-Version von „World of Warcraft“ laut.

Ein Thema, zu dem sich Holly Longdale, die Executive Producerin hinter „World of Warcraft“, im Interview mit GamesRadar äußerte. Laut Longdale haben wir es bei einer Konsolen-Fassung mit einem Thema zu tun, über das intern immer wieder gesprochen wird.

Gleichzeitig sei Blizzard Entertainment bezüglich einer Portierung von „World of Warcraft“ auf die Konsolen „sowohl aus technischer als auch logistischer Sicht ziemlich gut aufgestellt.“

Ermöglicht die Übernahme durch Microsoft eine Konsolen-Version?

Zu den größten kreativen Herausforderung würde laut Longdale die Steuerung gehören, die auf den Konsolen komplett überarbeitet werden müsste. Weiter deutete die Executive Producerin an, dass die Übernahme von Activision Blizzard beziehungsweise Blizzard Entertainment durch Microsoft den Weg hin zu einer Konsolen-Umsetzung von „World of Warcraft“ erleichtern könnte.

„Im Moment konzentrieren wir uns auf die Worldsoul Saga. Aber wenn das zur Sprache kommt, werden wir die Dinge neu überdenken. Wir haben gerade genug zu bewältigen“, führte Longdale zu einer möglichen Konsolen-Version aus. „Wir haben diese drei Erweiterungen und sind so aufgeregt deswegen. Aber ja, natürlich. Es wäre sehr unaufrichtig zu sagen, dass wir das nicht tun. Wir gehören jetzt zu Microsoft.“

Auch Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, formulierte anlässlich der BlizzCon 2023 das Ziel, die Spiele von Blizzard Entertainment einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

„Unser Ziel bei Xbox ist es, mehr Spielern an mehr Orten noch mehr tolle Spiele anzubieten. Und da Blizzard nun Teil von Xbox ist, werden wir die Essenz dessen fördern, was Blizzard einzigartig gemacht hat“, so Spencer.

In wie weit das Ganze in der Tat auf eine mögliche Konsolen-Portierung von „World of Warcraft“ hindeutet, wird die Zeit zeigen müssen.

Phil Spencer BlizzCon 2023 Speech 💚 pic.twitter.com/zt27JWaElq — Xbox_Serious_X|S (@Xbox_Series_XS) November 3, 2023

