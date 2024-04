TopSpin 2K25: Test-Wertungen in der Übersicht – Tennisspiel kaufen oder nicht?

In dieser Woche kommt das Tennsspiel "TopSpin 2K25" auf den Markt. Ob sich der Kauf tatsächlich lohnt, zeigt ein Blick auf die ersten Wertungen der internationalen Magazine.

Nach langer Wartezeit ist es am 23. April 2024 für viele Tennis-Fans endlich so weit: Dann erscheint „TopSpin 2K25“ für den PC und Konsolen. Wer sich derzeit noch nicht ganz sicher ist, ob er sich das Spiel tatsächlichen kaufen soll oder nicht, sollte unbedingt einen Blick auf die ersten Wertungen der internationalen Magazine werfen. Diese zeichnen nämlich ein interessantes Bild.

Wie gut ist TopSpin 2K25?

Ganz einig sind sich die Tester bei ihren Wertungen für „TopSpin 2K25“ bisher nicht wirklich. Auf der Webseite des Review-Aggregator Metacritic.com steht das neue Tennisspiel derzeit bei einem Schnitt in Höhe von 79 Zählern. Die Spannbreite der Punktzahlen ist durchaus bemerkenswert und reicht von geradezu euphorischen 90 bis hin zu deutlich schwächeren 60 Prozent.

Besonders gut schneidet „TopSpin 2K25“ im Test des Magazins JeuxActu ab. Dort kassierte das Tennisspiel eine Wertung in Höhe von 90 Prozent. Die Begeisterung des Testers wird sehr deutlich: „Nach 5 Tagen intensiver Tests sind Laurely und ich bereit, unser Urteil zu verkünden. Und wie Sie an unserem Lächeln, nun ja an meinem Lächeln, sehen können, ist der König, nein, der Kaiser zurück!“

Für das Magazin Impulsegamer ist es sogar die „bisher beste Tennissimulation überhaupt“ und eine „willkommene Überraschung eines Entwicklers und Publisher, die niemand hat kommen sehen.“

Mehr Schein als Sein?

Deutlich negativer fällt das Urteil des CGMagazine mit gerade mal 60 aus: „Ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, an dem ich Spaß mit TopSpin 2K25 hatte – auch nicht, wenn ich gewonnen habe. Jeder Sieg fühlte sich aufgrund der seltsamen Steuerung, dem hirnlosen Gameplay und den veralteten Grafik etwas hohl an.“

Einige der bisher veröffentlichten Wertungen:

JeuxActu 90 Impulsegamer 88 Areajugones 85 Shacknews 80 TheSixthAxis 80 Push Square 80 Jeuxvideo.com 80 SpazioGames 80 Finger Guns 80 Daily Star 80 COGconnected 78 Vandal 77 Hobby Consolas 75 Stevivor 75 Twinfinite 70 Gamereactor UK 70 CGMagazine 60

Wie schlägt sich TopSpin 2K25 im Test von PLAY3.DE?

In den kommenden Tagen und Wochen könnten sich weitere Reviews hinzugesellen und für leichte Verschiebungen sorgen. Bisher sind 18 Tests berücksichtigt, davon fallen 78 Prozent positiv aus, lediglich 22 Prozent bewerten „TopSpin 2K25“ negativ.

